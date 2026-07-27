¿Se puede ganar el Balón de Oro sin un solo trofeo de equipo? La respuesta de los directivos

La ceremonia del Balón de Oro se acerca rápidamente y, con ella, las preguntas que todos los aficionados al futbol se hacen en las redes sociales. Entre ellas: ¿algún jugador ha sido galardonado sin haber ganado un título con su equipo? La interrogante surge porque Kylian Mbappé no ganó ningún título colectivo durante la temporada 2025-26.

Adicionalmente, como el Mundial terminó, también concluyó la temporada. Ahora, las miradas están puestas en la ceremonia del Balón de Oro, que se celebrará el 26 de octubre, y todos quieren conocer al ganador. Pero entre las preguntas surge una: ¿se puede ganar sin haber conseguido un solo título por equipos durante la temporada?

Frente a este escenario, cabe mencionar que el Balón de Oro es un premio que la revista francesa France Football otorga cada año, desde 1956, al mejor futbolista del mundo. El ganador es elegido por un jurado integrado por periodistas especializados que representan a los 100 primeros países del ranking FIFA en la categoría masculina.

Por lo tanto, tras 15 años de dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, interrumpidos por los triunfos de Luka Modric y Karim Benzema, los ganadores más recientes del Balón de Oro fueron el español Rodrigo Hernández y el francés Ousmane Dembélé. Por ello, muchos consideran que la época del argentino y del portugués ya quedó atrás.

¿Es posible ganar el Balón de Oro a pesar de una temporada sin trofeos?

De acuerdo con France Football, una prestigiosa revista deportiva francesa fundada en 1946 y reconocida mundialmente por crear y otorgar el Balón de Oro, sí es posible ganar el galardón pese a completar una temporada sin títulos. Ha ocurrido antes, aunque no con frecuencia, ya que solo ha habido seis casos y el más reciente fue en 2013.

El futbolista inglés Stanley Matthews, una de las figuras del deporte británico, fue el primer ganador del Balón de Oro en 1956. Sin embargo, también fue el primero en obtenerlo sin haber conquistado un título por equipos durante el año natural, ya que el premio comenzó a otorgarse con base en la temporada deportiva a partir del 2022.

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Ocho años después, el escocés Denis Law, una de las grandes figuras en la década de 1960, igualó a Stanley Matthews al ganar el Balón de Oro en 1964. El delantero, que debutó con el Huddersfield Town y alcanzó la fama en el Manchester United, no conquistó ningún título con los Diablos Rojos; pero eso no le impidió llevarse el galardón.

Posteriormente, en 1970, Gerd Müller se convirtió en el tercer futbolista en ganar el Balón de Oro sin haber conquistado un título por equipos durante ese año. El delantero se quedó en blanco con el Bayern Múnich y la selección alemana, pero su destacada actuación goleadora en el Mundial de México fue suficiente para obtener el galardón.

Seis casos, el último en el 2013

Ocho años después, en 1978, el inglés Kevin Keegan, apodado el "Ratón Poderoso" y reconocido por su habilidad para el regate, la precisión y el juego aéreo, ganó el Balón de Oro pese a no haber conquistado ningún título con el Hamburgo de Alemania. Ese logro contribuyó a consolidarlo como uno de los mejores futbolistas de su generación.

Ahora bien, tuvieron que pasar más de dos décadas para que el portugués Luis Figo, en el 2000, también ganara el Balón de Oro pese a una temporada sin títulos. Además, lo consiguió en el año que marcó su carrera deportiva, pues pasó de ser el capitán del FC Barcelona a convertirse en la principal figura del Real Madrid, el rival de los culés.

Por último, en el 2013, otro portugués igualó lo conseguido por Luis Figo: Cristiano Ronaldo, quien posteriormente se convertiría en el capitán y máximo goleador histórico de la selección de Portugal y del Real Madrid. Desde entonces, han transcurrido trece ediciones sin que vuelva a ocurrir, y Kylian Mbappé busca emular a su ídolo.