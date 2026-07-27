Nayib Bukele confirma la primera pantalla IMAX de El Salvador: ¿Qué ofrecerá esta tecnología?

Durante la noche del pasado domingo 26 de julio, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó en redes sociales las primeras imágenes del renovado Cine Libertad, que albergará la primera sala IMAX del país, en el Centro Histórico de San Salvador, la capital, el principal centro urbano y la ciudad más poblada de la nación.

Las fotografías compartidas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en su perfil oficial de X muestran la fachada del cine con el tradicional rótulo "Libertad" y, a un costado, un nuevo letrero que anuncia la llegada de la tecnología IMAX al país centroamericano, de acuerdo con la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador.

“Próximamente. El nuevo Cine Libertad”, escribió el mandatario salvadoreño de 45 años, en sus plataformas digitales oficiales, junto con las fotografías, en referencia a la tecnología IMAX, un formato de exhibición cinematográfica que ofrece pantallas de gran tamaño, imágenes de alta calidad y sonido envolvente, muy popular actualmente.

Por lo tanto, según la Secretaría de Prensa, la restauración del Cine Libertad forma parte del plan de revitalización del Centro Histórico de San Salvador que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, con el propósito de recuperar uno de los inmuebles más representativos de la ciudad capital y ampliar la oferta cultural y turística.

La primera pantalla IMAX de El Salvador

“Con este proyecto, se ampliará la oferta cultural y turística del Centro Histórico de San Salvador”, anunció el presidente Nayib Bukele, quien en el 2024 aprobó, junto con la Asamblea Legislativa, un programa para la integración social y el desarrollo local mediante la promoción de las artes y las actividades culturales en el Centro Histórico.

Por consiguiente, de conformidad con el presidente Nayib Bukele, el plan contempla la reconstrucción de un edificio de cuatro niveles destinado a la proyección cinematográfica, la construcción de otro de dos niveles para la formación en cinematografía y espacios para proyecciones, salas de usos múltiples y otros servicios asociados.

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Frente a este escenario, la tecnología IMAX debutará en El Salvador con esta sala, que contará con asientos tipo estadio y sistemas de proyección avanzados. Además, las principales características de este formato de exhibición cinematográfica incluyen:

Una pantalla gigante y curvada, ubicada más cerca del público para llenar todo el campo de visión.

y curvada, ubicada más cerca del público para llenar todo el campo de visión. Un sonido potente con bocinas especiales ubicadas en puntos estratégicos de la sala IMAX.

con bocinas especiales ubicadas en puntos estratégicos de la sala IMAX. Mayor calidad de imagen, con una proyección de alto brillo, contraste y nitidez, superior a la de los cines convencionales.

IMAX: El sistema de cine más avanzado

El Cine Libertad de San Salvador reabrirá con un moderno edificio y tecnología de última generación, debido a que el sistema IMAX ofrece pantallas gigantes, proyectores láser y sonido de alta potencia. Además, sus pantallas miden, en promedio, 18 metros de alto por 24 metros de ancho, aunque las dimensiones pueden variar.

En Centroamérica ya existen salas con tecnología IMAX o de gran formato en países como Costa Rica, con dos salas de Nova Cinemas, y Guatemala, en Cinépolis Miraflores. Ahora, El Salvador se sumará con un nuevo proyecto nacional, aunque aún no se ha revelado si una franquicia internacional estará a cargo de su administración.