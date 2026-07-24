Gobernador declara el 24 de julio como el Día de LeBron James: esta es la razón de la proclamación

Según la cadena de televisión especializada en deportes ESPN, el jugador de baloncesto estadounidense LeBron James firmará un contrato con los Philadelphia 76ers para las siguientes 2 temporadas de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés), con lo que pondrá fin a las dudas sobre el futuro del alero, de 41 años.

Se prevé que LeBron James percibirá US$8 millones (Q61 millones) y tendrá la opción de extender su vinculación con los Philadelphia 76ers por una tercera temporada, dado que el alero, cuatro veces campeón de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020), era la pieza más cotizada de la agencia libre tras finalizar su contrato con Los Angeles Lakers.

Frente a este escenario, su fichaje por los 76ers convierte a Philadelphia en un equipo aún más candidato al anillo, ya que la franquicia, en la que ya militaban Tyrese Maxey y Joel Embiid, recibió en junio al escolta Jaylen Brown en un traspaso con los Boston Celtics. Además, el jugador puede desempeñarse tanto de base como de ala-pívot.

Por otro lado, con su fichaje por los 76ers, James regresará a la Conferencia Este, donde transcurrió la mayor parte de su carrera tras ser seleccionado con el número uno del sistema de reclutamiento del 2003 por los Cleveland Cavaliers y fichar por los Miami Heat en el 2010, equipo en el que destacó por su talento, versatilidad y poderío físico.

BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2026

LeBron elige a los Philadelphia 76ers para ir a por el anillo

A sus 41 años y tras cerrar una etapa con Los Angeles, LeBron James eligió a los 76ers para disputar su vigésima cuarta temporada en la NBA y formar un nuevo superequipo en la Conferencia Este para luchar por el anillo junto con Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey, quienes conforman la nueva y explosiva columna vertebral del equipo.

"Pensé que había terminado. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba tiempo para decidirlo, pero estaba bastante seguro de que ya había jugado mi último partido", dijo James, quien admitió que consideró retirarse al término de la última temporada, aunque aseguró que sus ganas de seguir jugando lo impulsaron a continuar.

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"Fui sincero en esa última rueda de prensa cuando dije que necesitaba mirarme al espejo y decidir si todavía amaba este deporte. Sigo amando profundamente este deporte y aún tengo más para dar", agregó, tras resaltar que esta fue la primera ocasión en su carrera en la que dispuso de "tiempo de verdad" para valorar qué hacer con su futuro.

"Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero dejarme la piel. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que es conquistar otro campeonato", sostuvo el alero, quien aseguró que su fichaje por los 76ers no fue "por dinero o por la familia", sino porque realmente cree que puede ayudar al equipo.

another championship.



I believe I can help make the Philadelphia 76ers a championship team and I am so excited to energize a new fan base and start this incredible journey one last time.



Thank you LA. Miami I’ll forever love and Northeast Ohio will always home!



🙏🏾🫡👑 — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

24 de julio: El Día de LeBron James

LeBron James pondrá fin a su legendaria carrera con los Philadelphia 76ers, y el gobernador de Pensilvania celebró la noticia con una proclamación oficial: “Por el poder que me confiere mi cargo como Gobernador de la gran Mancomunidad de Pensilvania, proclamo el 24 de julio como el día de LeBron James”, escribió Josh Shapiro en X.

La proclamación del gobernador Shapiro detallaba los logros de LeBron James en la liga profesional de baloncesto de Estados Unidos, incluidos sus cuatro títulos de la NBA y sus 22 participaciones en el Juego de las Estrellas, ya que comenzó su carrera en Cleveland antes de ganar campeonatos con el Miami Heat y Los Angeles Lakers.