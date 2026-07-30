La ley HB-35 ya rige en Florida: ¿En qué consiste y a quiénes pueden afectar las nuevas sanciones?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ratificó la ley HB-35, una medida legislativa diseñada para abordar de manera drástica el problema de los conductores que operan vehículos de motor de forma ilegal y persistente en casi todas las vías del Estado Soleado, cuya población inmigrante representa más del 22% de sus residentes.

Según la cadena de televisión estadounidense CBS, esta nueva normativa tiene especial relevancia para el sur de Florida, una región caracterizada por una alta densidad de tráfico, frecuentes colisiones y una dependencia casi absoluta del vehículo para la vida cotidiana, debido a la gran separación entre viviendas, comercios y centros de trabajo.

Por lo tanto, el núcleo de la ley radica en la ampliación de la definición de "infractor de tráfico habitual", ya que anteriormente el proceso para designar a un conductor con ese estatus requería criterios más limitados. Sin embargo, con la nueva legislación, será sencillo clasificar bajo esa designación a quienes conduzcan sin una licencia válida.

Frente a este escenario, la discusión sobre la seguridad vial cobra fuerza en Florida, cuando miles de familias hispanas regresan a sus rutinas laborales y escolares después del verano. Por ello, el ajuste impactará las vías más transitadas y será especialmente notorio en los barrios con alta presencia latina, donde muchos dependen del vehículo.

¿Qué es la ley HB-35 y por qué fue aprobada?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, una vez que una persona es catalogada como infractor habitual, las sanciones por cualquier infracción de tránsito posterior aumentan significativamente, dado que la ley está dirigida a quienes reinciden en la conducción pese a suspensiones previas de su licencia.

Cargos por delitos graves: Las infracciones que antes se consideraban menores podrían ser procesadas como delitos de mayor gravedad .

Las infracciones que antes se consideraban podrían ser procesadas como delitos de mayor . Penas de prisión: Aumenta la probabilidad de recibir una pena de prisión para los reincidentes.

Aumenta la probabilidad de recibir una pena de prisión para los reincidentes. Revocación de privilegios: La pérdida del derecho legal a conducir se extenderá por períodos más prolongados, lo que dificultará la recuperación de la licencia.

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Dadas las circunstancias, las autoridades de Florida han aclarado que la ley HB-35 no pretende castigar a quienes olvidan renovar su licencia por un período corto, debido a que está dirigida a quienes nunca han obtenido autorización legal para conducir, como ocurre actualmente con miles de inmigrantes en el territorio de los Estados Unidos.

Ante esta situación, en condados como Miami-Dade y Palm Beach, donde los accidentes graves que involucran a conductores sin licencia suelen tener consecuencias fatales, esta nueva ley otorga a la Policía y a la Fiscalía herramientas legales más sólidas para actuar contra los conductores con múltiples infracciones por conducir sin licencia.

¿Qué cambia con la ley HB-35?

La ley HB-35 fue aprobada por la Legislatura de Florida y promulgada por el gobernador Ron DeSantis con el objetivo de actualizar el capítulo de las leyes de tránsito del estado sobre los infractores de tráfico habituales, por lo que modifica las secciones del Estatuto que permiten a las autoridades clasificar a un conductor como reincidente.

En la práctica, esto significa que la ley HB-35 facilita que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida y los tribunales del estado consideren a más personas como infractores habituales, con la posibilidad de imponer sanciones más severas que en el pasado, especialmente en las zonas urbanas del sur de Florida.