Carteles y violencia: ¿Por qué EE. UU. suspendió las importaciones del aguacate de Michoacán?

Durante la noche del pasado 5 de agosto, EE. UU. suspendió temporalmente las inspecciones necesarias para exportar aguacate desde Michoacán, luego de activar una alerta de seguridad para su personal, emitida por Donald Trump, en medio de bloqueos carreteros y hechos violentos relacionados con operativos contra grupos criminales.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, la medida no constituye una prohibición permanente de las importaciones de aguacate mexicano. Sin embargo, al suspender las labores de los inspectores, las empacadoras no pueden certificar los cargamentos, requisito indispensable para exportarlos a Estados Unidos.

El impacto podría ser catastrófico para la industria, ya que, en 2025, México exportó a EE. UU. aguacate por US$3 mil 650 millones. Ante esa situación, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que desplegará más elementos de seguridad en Michoacán, luego de que Trump suspendió temporalmente las inspecciones para las exportaciones.

“Ayer me reuní con la asociación más importante de empresarios aguacateros de Michoacán. Estamos elaborando un plan de trabajo para reforzar la seguridad en ciertas zonas donde no había presencia de la Guardia Nacional. Eso es lo primero“, agregó la mandataria mexicana, quien reveló su plan para reactivar la exportación de aguacate.

¿Por qué EE. UU. suspendió las inspecciones de aguacate?

La suspensión comenzó el miércoles 5 de agosto, luego de que Estados Unidos identificó una amenaza contra sus intereses en el estado mexicano de Michoacán. No obstante, las autoridades de EE. UU. no detallaron públicamente la naturaleza específica del riesgo ni informaron de que algún inspector hubiera sido atacado directamente.

Sin embargo, la decisión de Estados Unidos se produjo luego de operativos y capturas de presuntos criminales en zonas productoras de aguacate, seguidos de bloqueos, incendios de vehículos y movilizaciones de grupos armados, dado que entre los detenidos figura Alfonso Magallón, identificado como cabecilla del Cartel de Los Reyes.

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Por lo tanto, aunque las detenciones representan acciones contra estructuras dedicadas a la extorsión y otros delitos, la reacción violenta posterior elevó el riesgo para el personal de EE. UU, que debe trasladarse entre huertas y empacadoras, debido a que ese país es el destino de casi el 90% del volumen de aguacate exportado por México.

Frente a este escenario, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) estimó que México envía casi 2 millones de toneladas de aguacate al mercado de EE. UU. cada año, por lo que el impacto final dependerá de la duración de la medida, ya que una suspensión prolongada puede aumentar los costos logísticos.

El aguacate: Uno de los negocios más rentables de los carteles

De acuerdo con El País, un prestigioso diario español de información general, por cada libra de aguacate que sale de México, los grupos criminales cobran un peso mexicano. Aunque esa cuota es discreta y casi invisible, se ha convertido en uno de los negocios más rentables del crimen organizado en esa nación norteamericana.

Dadas las circunstancias y de conformidad con la propia Fiscalía General del Estado de Michoacán, tan solo dos operadores del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acumulaban, cada uno, más de US$10 millones mediante extorsiones a productores, transportistas y comerciantes de los sectores aguacatero y citrícola en todo México.