“Peligrosos y violentos”: El informe sobre los últimos deportados de EE. UU. que incluye un guatemalteco

Durante la tarde del miércoles 5 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la agencia ejecutiva del Gobierno federal de ese país responsable de la seguridad ciudadana y comparable con los ministerios del Interior de otros países, publicó un informe sobre los últimos inmigrantes peligrosos y violentos deportados.

"En la última semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha deportado a criminales peligrosos de nuestro país, incluidos asesinos, violadores, traficantes de drogas y agresores violentos", agregó la agencia, cuya función principal es hacer cumplir las leyes de inmigración y combatir los delitos transnacionales y el contrabando.

"El presidente Donald Trump siempre pondrá la seguridad del pueblo estadounidense en primer lugar, y eso comienza con eliminar de nuestras comunidades a inmigrantes en situación irregular que han cometido delitos, como estos", añadió el ICE, encargado de detener a los extranjeros que se encuentran en situación irregular dentro del país.

Frente a este escenario, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. presentó a los cinco inmigrantes más peligrosos y violentos deportados recientemente del territorio estadounidense. Entre ellos figuran tres latinoamericanos: un guatemalteco, un hondureño y un mexicano; además, hay un ciudadano de Liberia y otro de China.

"Criminales peligrosos y violentos"

Christian Dulue Flah - Liberia

Christian Dulue Flah, un inmigrante en situación irregular procedente de Liberia, un país ubicado en la costa oeste de África, fue deportado el pasado viernes 31 de julio. Conforme a lo expuesto por el ICE, su historial delictivo incluye condenas por violación con violencia, delitos sexuales y conducir bajo los efectos del alcohol en EE. UU.

Christian Dulue Flah, un inmigrante en situación irregular procedente de Liberia. (Foto Prensa Libre: ICE)

Enrique Velasco Sánchez - México

Enrique Velasco-Sánchez, un inmigrante en situación irregular originario de México, fue deportado el domingo 2 de agosto. Según las autoridades, su historial delictivo incluye condenas por intento de agresión sexual, atropello y fuga, conducir bajo los efectos del alcohol y un arresto por reingreso ilegal al territorio de los Estados Unidos.

Enrique Velasco-Sánchez, un inmigrante en situación irregular originario de México. (Foto Prensa Libre: ICE)

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Herlindo Urizar Reyes - Guatemala

Herlindo Urizar-Reyes, un extranjero en situación irregular de Guatemala, fue deportado el 1 de agosto. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, su historial delictivo incluye condenas por complicidad después del hecho de agresión agravada, crueldad contra animales, conducir bajo la influencia del alcohol e intoxicación pública.

Herlindo Urizar-Reyes, un extranjero en situación irregular de Guatemala. (Foto Prensa Libre: ICE)

Renqin Chen - China

Renqin Chen, un inmigrante en situación irregular procedente de China, fue deportado el pasado viernes 31 de julio. De conformidad con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), su historial delictivo incluye una condena por distribución de al menos 50 gramos de metanfetamina en varios estados de los Estados Unidos.

Renqin Chen, un inmigrante en situación irregular procedente de China. (Foto Prensa Libre: ICE)

Fredy Alexander Lopez Lara - Honduras

Fredy Alexander López Lara, un extranjero en situación irregular originario de Honduras, fue deportado el viernes 31 de julio, y su historial delictivo incluye una condena por homicidio. "Este asesino ha sido deportado. ¡Adiós, Fredy!", concluyó el Departamento de Seguridad Nacional al indicar que el extranjero era buscado en Centroamérica.