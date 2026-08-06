Internacional
“Peligrosos y violentos”: El informe sobre los últimos deportados de EE. UU. que incluye un guatemalteco
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. presentó a los cinco inmigrantes más peligrosos y violentos deportados recientemente de ese país.
Dos centroamericanos figuran entre los últimos deportados más peligrosos. (Foto Prensa Libre: X @DHSgov)
Durante la tarde del miércoles 5 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la agencia ejecutiva del Gobierno federal de ese país responsable de la seguridad ciudadana y comparable con los ministerios del Interior de otros países, publicó un informe sobre los últimos inmigrantes peligrosos y violentos deportados.
"En la última semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha deportado a criminales peligrosos de nuestro país, incluidos asesinos, violadores, traficantes de drogas y agresores violentos", agregó la agencia, cuya función principal es hacer cumplir las leyes de inmigración y combatir los delitos transnacionales y el contrabando.
"El presidente Donald Trump siempre pondrá la seguridad del pueblo estadounidense en primer lugar, y eso comienza con eliminar de nuestras comunidades a inmigrantes en situación irregular que han cometido delitos, como estos", añadió el ICE, encargado de detener a los extranjeros que se encuentran en situación irregular dentro del país.
Frente a este escenario, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. presentó a los cinco inmigrantes más peligrosos y violentos deportados recientemente del territorio estadounidense. Entre ellos figuran tres latinoamericanos: un guatemalteco, un hondureño y un mexicano; además, hay un ciudadano de Liberia y otro de China.
"Criminales peligrosos y violentos"
Christian Dulue Flah - Liberia
Christian Dulue Flah, un inmigrante en situación irregular procedente de Liberia, un país ubicado en la costa oeste de África, fue deportado el pasado viernes 31 de julio. Conforme a lo expuesto por el ICE, su historial delictivo incluye condenas por violación con violencia, delitos sexuales y conducir bajo los efectos del alcohol en EE. UU.
Enrique Velasco Sánchez - México
Enrique Velasco-Sánchez, un inmigrante en situación irregular originario de México, fue deportado el domingo 2 de agosto. Según las autoridades, su historial delictivo incluye condenas por intento de agresión sexual, atropello y fuga, conducir bajo los efectos del alcohol y un arresto por reingreso ilegal al territorio de los Estados Unidos.
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Herlindo Urizar Reyes - Guatemala
Herlindo Urizar-Reyes, un extranjero en situación irregular de Guatemala, fue deportado el 1 de agosto. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, su historial delictivo incluye condenas por complicidad después del hecho de agresión agravada, crueldad contra animales, conducir bajo la influencia del alcohol e intoxicación pública.
Renqin Chen - China
Renqin Chen, un inmigrante en situación irregular procedente de China, fue deportado el pasado viernes 31 de julio. De conformidad con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), su historial delictivo incluye una condena por distribución de al menos 50 gramos de metanfetamina en varios estados de los Estados Unidos.
Fredy Alexander Lopez Lara - Honduras
Fredy Alexander López Lara, un extranjero en situación irregular originario de Honduras, fue deportado el viernes 31 de julio, y su historial delictivo incluye una condena por homicidio. "Este asesino ha sido deportado. ¡Adiós, Fredy!", concluyó el Departamento de Seguridad Nacional al indicar que el extranjero era buscado en Centroamérica.