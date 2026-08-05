El primer viaje a América Latina del papa León XIV: ¿Qué países visitará el pontífice en el 2026?

Durante la mañana de este miércoles 5 de agosto, la Ciudad del Vaticano anunció el sexto viaje internacional del sumo pontífice, el papa León XIV, quien del 6 al 17 de noviembre visitará tres países de América Latina, de manera que será el primer viaje a Latinoamérica del noveno soberano de la sede central de la Iglesia Católica Romana.

Este desplazamiento a América Latina será el sexto viaje internacional del papa León XIV desde el inicio de su pontificado, ya que, según sus propias declaraciones, Latinoamérica ocupa un lugar central en la trayectoria personal y pastoral del estadounidense Robert Francis Prevost, quien llegó al hemisferio como misionero en 1980.

El viaje, de doce días de duración, será hasta ahora el más largo de su pontificado y, al dirigirse a los fieles en español, el papa León XIV recordó los años que pasó en América Latina, de modo que afirmó que Latinoamérica está muy presente en su vida y en su corazón, antes de concluir su intervención entre los aplausos de los presentes.

Esto se debe a que el papa León XIV fue obispo de Chiclayo, en Perú, entre el 2015 y el 2023, antes de ser nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos, organismo encargado de coordinar la creación de diócesis, proponer al Papa candidatos para el nombramiento de nuevos obispos y organizar las visitas de los prelados de la Iglesia.

El primer viaje del papa León XIV a América Latina

Conforme a lo expuesto por el portavoz de la Ciudad del Vaticano, Matteo Bruni, el papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del viernes 6 al martes 17 de noviembre, tras aceptar la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos países, de manera que el viaje por Sudamérica incluirá diez ciudades.

Por lo tanto, esta extensa gira por Latinoamérica, que abarcará doce días y diez ciudades, supera el récord establecido por el viaje a África en abril del 2026. Además, el itinerario del papa León XIV contempla la llegada a dos naciones que no visitó el papa Francisco durante sus doce años de pontificado: Uruguay y su natal Argentina.

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Frente a este escenario, el cronograma detalla que el sumo pontífice visitará las ciudades uruguayas de Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. Posteriormente, estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján del 9 al 11 de noviembre. Finalmente, recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

Dadas las circunstancias, el papa León XIV, nacido en Chicago, Illinois, regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde el 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino. Posteriormente, fue obispo de Chiclayo durante ocho años, antes de que Francisco lo llamara para ocupar el Dicasterio para los Obispos.

Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre

El viaje marcará el regreso de un pontífice a Uruguay después de casi 40 años, desde la última visita del papa Juan Pablo II, entre el 1987 y el 1988. Además, en Argentina, León XIV visitará el país natal del papa Francisco, quien nunca regresó durante su pontificado, principalmente para evitar que su presencia fuera utilizada con fines políticos.

Sin embargo, la segunda etapa del viaje a Perú ocupa un lugar central, debido a que el papa León XIV mantiene un fuerte vínculo con la ciudad norteña de Chiclayo, donde fue obispo entre el 2015 y el 2022. Tanto es así que recordó de forma especial a la comunidad chiclayana en su primer discurso como sumo pontífice desde el Vaticano.