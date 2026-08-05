Como preparación para la Liga de Naciones: Los cuatro amistosos de EE. UU. tras la Copa Mundial

Un mes después de quedar eliminada en los octavos de final del Mundial 2026, ante Bélgica, la selección de Estados Unidos anunció sus próximos cuatro partidos amistosos, que le servirán de preparación para los cuartos de final de la Liga de Naciones 26-27 de la Confederación de Futbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Esto se debe a que, a pesar de haber sido una de las mejores selecciones en la fase de grupos y en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026, con contundentes victorias ante Paraguay, Australia y Bosnia & Herzegovina, Estados Unidos no estuvo a la altura en los octavos de final, donde Bélgica se impuso por 4-1 en Seattle.

Por lo tanto, aprovechando que el cuadro de las barras y las estrellas no disputará la fase de grupos de la Liga de Naciones por ser una de las cuatro mejores selecciones de la Concacaf, junto con México, Canadá y Panamá, los dirigidos por el técnico Mauricio Pochettino utilizarán septiembre y octubre como preparación para los cuartos de final.

Estados Unidos desea mejorar la imagen que dejó en la Copa Mundial, donde, a pesar de ser una de las tres anfitrionas, fue incapaz de avanzar a los cuartos de final, al igual que México y Canadá, que quedaron eliminados en la misma ronda que EE. UU, luego de las derrotas del Tricolor ante Inglaterra y de los canadienses frente a Marruecos.

Los próximos amistosos de EE. UU.

26 de septiembre en Orlando, contra Perú

El primer partido de Estados Unidos tras su participación mundialista será el próximo sábado 26 de septiembre, en Orlando, Florida, contra Perú, una de las cuatro selecciones sudamericanas que, junto con Bolivia, Venezuela y Chile, no lograron clasificar a la Copa Mundial del 2026. Por ello, se espera una victoria norteamericana.

29 de septiembre en Misuri, contra Chile

Siguiendo el mismo patrón que Perú, el segundo amistoso de EE. UU. será el 29 de septiembre, en San Luis, Misuri, contra Chile, la selección que terminó en el último lugar de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial, donde registró dos victorias, cinco empates y once derrotas, de modo que Pochettino espera sumar un nuevo triunfo.

Lea más sobre el primer viaje a América Latina del papa León XIV: ¿Qué países visitará el pontífice en el 2026?

3 de octubre en Arizona, contra México

Tras medirse con dos selecciones sudamericanas, Estados Unidos enfrentará a México el próximo sábado 3 de octubre, en Glendale, Arizona, en lo que podría ser una final adelantada de la Liga de Naciones de la Concacaf, ya que dos de las últimas cuatro ediciones se definieron entre estadounidenses y mexicanos, con victorias para EE. UU.

6 de octubre en Minnesota, contra Canadá

El último amistoso previo a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf será contra Canadá, el martes 6 de octubre, en Saint Paul, Minnesota. De esta manera, EE. UU. enfrentará de forma consecutiva a dos rivales directos, con el objetivo de identificar sus fortalezas y debilidades antes de un posible enfrentamiento un mes después.

Cuartos de final de la Liga de Naciones

Los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf se disputarán en noviembre del 2026 y los ganadores avanzarán a la fase final del torneo, además de clasificar a la Copa de Oro del 2027. Por lo tanto, EE. UU. enfrentará a uno de los cuatro clasificados de la fase de grupos, que podría ser Guatemala, Curazao, Haití o Jamaica.

Tras haber sido tricampeón de la Liga de Naciones, Estados Unidos fue incapaz de conquistar su cuarto título en la última edición, dado que fue superado por Panamá en las semifinales. Ahora, los dirigidos por el entrenador argentino Mauricio Pochettino esperan devolver a EE. UU. a la cima de la Concacaf, de cara a la Copa de Oro del 2027.