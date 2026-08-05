Trump rechaza una obra casi terminada: ¿Qué cambios pidió al helipuerto de la Casa Blanca?

Conforme a lo expuesto por The Hill, un periódico político estadounidense con sede en el Distrito de Columbia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a los contratistas que trabajaban en el nuevo helipuerto de la Casa Blanca rehacer casi todo su trabajo, frustrado por su aspecto tras varias semanas de construcción.

Según The Washington Post, uno de los periódicos diarios más importantes y antiguos de Estados Unidos, el presidente Donald Trump no quedó satisfecho con el resultado de la construcción del helipuerto, al que había convertido en una prioridad cuando comenzaron las obras, para dar cabida al nuevo helicóptero Marine One, de mayor peso.

Frente a este escenario, de acuerdo con dos personas familiarizadas con el proyecto, el mandatario republicano ha mostrado interés en añadir una plataforma de aterrizaje al mismo nivel del horizonte, lo que obligaría a los contratistas a desmontar gran parte de la obra y considerar la posibilidad de nivelar el terreno inclinado del Jardín Sur.

Esto se debe a que, aunque las recomendaciones de la Administración Federal de Aviación no exigen que los helipuertos sean perfectamente horizontales, sí deben ser planos para permitir el drenaje del agua. De esa cuenta, las mejoras en la Casa Blanca forman parte del proyecto para satisfacer todas las necesidades del edificio histórico.

La nueva construcción del helipuerto

Ante esta situación, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declaró que la residencia oficial y lugar de trabajo del presidente de EE. UU. necesitaba "desesperadamente" un helipuerto adecuado "que permita al mandatario aterrizar de forma segura y que, además, proteja el hermoso césped del Jardín Sur de los intensos gases de escape".

Sin embargo, aunque no está claro qué costos adicionales podría suponer la nueva construcción del helipuerto en el Jardín Sur de la Casa Blanca, se dio a conocer que Sikorsky Aircraft, filial de Lockheed Martin que fabrica los helicópteros modelo VH-92A Patriot utilizados como Marine One, ya cubre US$6 millones (Q45 millones).

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Por lo tanto, el presidente Donald Trump declaró que Sikorsky Aircraft asumía "el costo total" y, cuando supo que la empresa lo pagaría todo, dijo: "Hagamos algo magnífico. No nos limitemos a hacer un trozo de hormigón y pintarlo de blanco", por lo que el helipuerto llevará el sello de la Casa Blanca, con un águila tallada en granito.

Dadas las circunstancias, mientras se llevan a cabo las obras del helipuerto, el mandatario republicano ha utilizado la Elipse, un parque público de 52 acres (21 hectáreas) situado al sur de la Casa Blanca, para el aterrizaje del Marine One, indicativo de cualquier aeronave del Cuerpo de Marines que transporta al presidente de Estados Unidos.

El proyecto de renovación

Según el vocero de la Casa Blanca, Davis Ingle, el helipuerto es el más reciente de los proyectos de renovación impulsados por Trump en Washington D. C, y no el primero en la Casa Blanca durante su segundo mandato, ya que demolió el Ala Este para dar paso a un enorme salón de baile, que últimamente ha sido objeto de numerosas críticas.

Asimismo, el presidente Donald Trump ha añadido detalles dorados a lo largo del camino que conduce al Ala Oeste, ha pavimentado el Jardín de las Rosas y ha incorporado retratos de expresidentes, cada uno con una descripción partidista, a los que ha denominado el "Paseo de la Fama Presidencial", aunque el retrato de Joe Biden fue excluido.