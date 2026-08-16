¿Qué pasará con el TPS para centroamericanos? La incertidumbre que afecta a 500 mil migrantes

Conforme a lo expuesto por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador, Honduras y Nicaragua, y los beneficios relacionados, finalizarán el próximo miércoles 9 de septiembre del 2026.

Sin embargo, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió que la agencia que administra el sistema de naturalización e inmigración de EE. UU. todavía "no ha hecho un anuncio oficial", por lo que esta situación ha generado incertidumbre.

"El USCIS está enviando notificaciones a los beneficiarios del TPS que siguen siendo elegibles para el programa, pero que no han recibido documentos de autorización de empleo (EAD) renovados y cuya solicitud de EAD basada en el TPS aún está pendiente", informó el USCIS, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

Frente a este escenario, la abogada de inmigración Kelley Ortega explicó el impacto de esta medida en los centroamericanos con TPS y permiso de trabajo. Por lo tanto, recomienda a los beneficiarios evaluar vías alternas o preparar un plan con la asistencia de un abogado para no depender de la decisión que pueda tomar el gobierno.

¿Perder el TPS significa que una persona será deportada?

Más de 500 mil inmigrantes centroamericanos han comenzado una carrera contrarreloj para evitar su deportación, a menos de un mes de que pueda vencer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Honduras y Nicaragua, un beneficio que ha estado bajo escrutinio de Donald Trump desde su primer mandato presidencial.

El TPS para los centroamericanos podría vencer el próximo miércoles 9 de septiembre del 2026 y su terminación dejaría a los beneficiarios sin permiso de trabajo y expuestos a la deportación. “Toda la gente está atemorizada”, dijo a la agencia de noticias EFE, Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL).

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Esto se debe a que la respuesta para los inmigrantes indocumentados no es muy esperanzadora, pues el abogado de inmigración Fernando Romo advirtió a la cadena de televisión Telemundo que “no es muy probable” que se extienda el amparo para los centroamericanos, debido a la postura del presidente Trump contra este programa.

"Es una situación muy complicada. Las autoridades están viendo quién protesta, así que creo que es momento de quedarse callados”, estimó Fernando Romo, debido a que los centroamericanos perderán su permiso de trabajo y su estatus para residir legalmente en el territorio de los Estados Unidos, lo que los pone en riesgo de deportación.

¿Qué pueden hacer los afectados?

El área de Washington, Maryland y Virginia alberga una de las comunidades centroamericanas más numerosas de los Estados Unidos, de manera que estos cambios federales tienen un impacto directo en miles de familias. Por ende, los expertos recomiendan consultar con un abogado de inmigración antes de que venza cualquier plazo.

“Desafortunadamente, es una mala noticia. Hay personas que pueden ser enviadas a casa por no tener autorización continua para poder laborar, pero existe una posibilidad de que haya una apelación de emergencia a la corte federal de circuito para pedir una revisión y una determinación distinta”, concluyó la abogada migratoria Kelley Ortega.