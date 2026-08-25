“Los Rusos” y la alerta en México: Qué se sabe de la posible amenaza advertida por Estados Unidos

Durante la noche del pasado lunes 24 de agosto, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que combate el tráfico y el consumo de drogas, emitió una alerta por posibles ataques en Mexicali por parte de Los Rusos, brazo armado del cartel de Sinaloa.

Frente a este escenario, la Embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad en sus redes sociales por la amenaza de posibles ataques en la ciudad de Mexicali, ubicada en Baja California, y recomendó a toda la población mantenerse alejada de los edificios gubernamentales y atender las medidas de seguridad locales.

Esto se debe a que, de acuerdo con la cadena mexicana Radio Fórmula, la alerta se habría emitido luego de que la DEA interceptara una llamada en la que presuntos integrantes de "Los Rusos" planeaban atentar contra las instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República en Mexicali, la capital de Baja California.

Por esta razón, sumada al reciente robo de drones y cámaras de múltiples empresas chinas en el norte de México, se teme que el posible ataque ocurra, por lo que las unidades de seguridad permanecen en alerta, refuerzan los grupos fronterizos y recorren el noreste de Mexicali, en la frontera con Estados Unidos, frente a Calexico, California.

México descarta riesgo tras alerta de EE. UU.

El Gobierno de México aseguró, durante la tarde de este martes 25 de agosto, que no ha identificado un riesgo “específico o inminente” para los 850 mil habitantes de Mexicali, Baja California, aunque reforzó la vigilancia y el patrullaje tras la alerta emitida por Estados Unidos ante una “posible amenaza de ataque” en esta ciudad fronteriza.

Mediante una tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad informó que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses para verificar y atender cualquier indicio relacionado con la advertencia sobre la célula criminal que opera como principal brazo armado de la facción de Ismael “El Mayo” Zambada.

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“Las autoridades no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población”, señaló el organismo, que, como medida preventiva, reforzó el patrullaje y la vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali y aseguró que dispone de personal y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder.

Asimismo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó una situación de crisis y explicó que la advertencia surgió por información sobre la posible presencia de un grupo delictivo. “Hubo una alerta que no estaba asegurada y no hay algún tema en específico de crisis”, insistió la mandataria mexicana sobre el mensaje de Estados Unidos.

Posibles amenazas en Mexicali

A pesar del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Estados Unidos suspendió este martes 25 de agosto todas sus actividades gubernamentales y los viajes de su personal a Mexicali, capital de Baja California, en la frontera con Calexico, California, debido a información sobre una posible amenaza, cuya naturaleza no detalló.

“Debido a información sobre amenazas, las actividades de EE. UU. en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos”, indicó la alerta difundida por el Consulado, que además pidió a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de incidentes y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.