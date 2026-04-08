Costos del sector agrícola suben por petróleo y fertilizantes, mientras repunta la inflación en Guatemala

El sector agropecuario registra incrementos relevantes en sus costos de producción, impulsados principalmente por el alza en combustibles y fertilizantes, informó la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro).

La entidad efectuó un sondeo en el sector, cuyas respuestas reflejan que casi el 90% de los productores reporta aumentos, añadió.

Insumos como combustibles y fertilizantes representan entre el 10% y el 40% de su estructura de costos.

La Cámara explicó que el impacto es directo en la producción y que el aumento de costos significa menos margen, menos inversión y menor competitividad.

“Este aumento de costos está afectando al productor y, de continuar, impactará la producción y el empleo rural”, expresó Camagro en un comunicado.

Derivado de ello, la organización hizo un llamado a implementar medidas temporales que reduzcan el costo de los combustibles y los fertilizantes.

Entre estas, propuso la suspensión temporal de impuestos a la importación y distribución, además de atender de forma prioritaria el mantenimiento de las carreteras.

Por aparte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer este 7 de abril que el ritmo inflacionario pasó de 1.56% en febrero a 2.50% en marzo. El aumento de los combustibles en Guatemala, observado en marzo, presionó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y comenzó a generar efectos en los precios de los alimentos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Los precios internacionales del petróleo se incrementaron en la primera semana de marzo, luego del ataque militar de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de dicho país.

En tanto, el 21 de marzo último, la Camagro y la firma Central American Business Intelligence (Cabi) analizaron los posibles impactos que el conflicto en Medio Oriente tendría en la agricultura de Guatemala.

En el caso de los combustibles, se refirió que, de finales de febrero a esa fecha, el petróleo había subido alrededor de 45%, mientras que la gasolina ha registrado alzas de 20% en Estados Unidos y de alrededor de 25%, lo que podría indicar que aún no se ha trasladado por completo el alza del crudo a las gasolinas.

En cuanto a los fertilizantes, se indicó que el área del golfo Pérsico provee el 45% de las exportaciones mundiales de urea y que grandes productores como China y Rusia han establecido restricciones a las exportaciones. Al mismo tiempo, el aumento en los energéticos también incrementa el costo de producción de los fertilizantes, refirió.

Cabi explicó que el peso de fertilizantes y combustibles como porcentaje del consumo intermedio en el agro —bienes y servicios consumidos como insumos en un proceso de producción— es de alrededor de 34% y puede llegar hasta 73.5% en algunos cultivos. Además, señaló que la falta de fertilizantes podría provocar una menor producción.

El efecto también dependerá de qué tan duradero sea el conflicto, pues si se prolonga un mes, cree que se puede absorber; pero si alcanza de tres a seis meses o se extiende el resto del año, será más complicado.

Rodríguez expone que, si el conflicto es de corta duración, no afectará la macroeconomía, sino que impactará más en los costos, márgenes y precios.