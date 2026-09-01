Así funciona ICC One Click, la plataforma que ayudará a las mipymes a exportar

La nueva plataforma digital ICC One Click, cuyo objetivo es impulsar la internacionalización de las mipymes, fue lanzada en Guatemala por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

Fue desarrollada por la ICC y puesta a disposición de distintos países. En Guatemala, la ofrece la CIG, que forma parte del Capítulo Guatemala de esa organización.

La ICC es presentada como la organización empresarial más grande del mundo, que representa a más de 45 millones de empresas en más de 170 países.

La plataforma fue diseñada para facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a los mercados internacionales, explicaron el presidente de la CIG, Enrique Font, y la directora de Operaciones, Andrea Monzón. En la actividad participaron John W. H. Denton, secretario general de la ICC; la viceministra de Desarrollo de la Mipyme del Ministerio de Economía, Elizabeth Ugalde, y Gerardo Araneda, director general de la empresa Guandy.

ICC One Click es un portal multilingüe que reúne en un solo lugar herramientas, recursos e información para que las pequeñas y medianas empresas puedan exportar y expandir sus negocios a escala mundial. La plataforma aborda cuatro desafíos clave identificados por las empresas orientadas a la exportación: la navegación en mercados extranjeros, el cumplimiento normativo, la logística de envíos y el establecimiento de alianzas confiables, informó la CIG.

Mickela Vucetich, campaign manager de ICC One Click o gerente de Campañas de ICC One Click, explicó que la plataforma es gratuita y los interesados en usar estas herramientas pueden crear una cuenta y navegar en el sitio https://oneclick.iccwbo.org/. Monzón agregó que no es necesario ser asociado de la CIG para utilizar esta herramienta.

Vucetich explicó que, al crear un usuario, la plataforma formula algunas preguntas sobre el negocio o sobre la información que se busca. Conforme aumenta la interacción, amplía y personaliza el contenido que puede resultar útil para cada usuario.

La plataforma cuenta con tres herramientas:

Un chatbot o asistente virtual con conocimientos de la ICC y del ecosistema empresarial.

Un plan de acción comercial que avanza por pasos y subpasos e incluye distintas etapas del desarrollo de un negocio.

Un apartado de recursos de la ICC relacionados con trámites y procesos necesarios para exportar. El usuario puede indicar qué producto desea exportar y a qué país, y además de las respuestas, la plataforma despliega una caja de herramientas con documentos relacionados.

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"Su objetivo es claro: impulsar a las mipymes hacia los mercados internacionales, brindándoles herramientas de inteligencia de mercado, datos clave y conexiones estratégicas para reducir riesgos y tomar decisiones con mayor confianza. Es una apuesta por la tecnología como palanca para el crecimiento y la competitividad de nuestras empresas", indicó Font.

Los representantes de la CIG señalaron que esta nueva herramienta forma parte del impulso del eje de Internacionalización del Plan Estratégico 2026-2030, el cual busca potenciar y facilitar el comercio internacional de las empresas guatemaltecas.

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El lanzamiento de ICC One Click forma parte de una estrategia integral para posicionar a Guatemala como un socio confiable en las cadenas globales de valor, aprovechando el momento de confianza de los inversionistas, reflejado en los más de US$1 mil 881 millones de inversión extranjera directa captados el año pasado, añadió la entidad.

Vucetich explicó que se trata de una herramienta operativa que brinda a las pymes no solo experiencia, sino también la orientación que necesitan para escalar sus productos, llevarlos a otros mercados, concretar sus primeras ventas, identificar oportunidades comerciales y fortalecer sus gestiones transfronterizas. Todo ello se realiza mediante un asistente de inteligencia artificial construido con base en las normas, reglamentos y conocimientos de la ICC y de su red global, integrada por cámaras de comercio, comités nacionales y agencias de promoción comercial.

La plataforma fue lanzada hace ocho meses y ya participan más de 60 países.