Las elecciones del 2027 tendrán peso para la elección del próximo presidente de la CSJ

Alcanzar los acuerdos para definir la tercera presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) será más difícil, pues las negociaciones van a incluir el manejo de las acciones legales que genere el próximo evento electoral.

Eso según analistas del sector justicia, que desde ya pronostican un enfrentamiento intenso entre los magistrados que aspiren la presidencia del Organismo Judicial (OJ) para el período 2026-2027.

La CSJ recibe los amparos presentados contra las decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como las solicitudes de antejuicio planteadas contra futuros candidatos a cargos de elección popular.

Pero desde que comenzó la CSJ del perÍodo 2024-2029, los roces entre los magistrados fueron evidentes, ya que comenzaron su mandato con desacuerdos por aquella primera presidencia que después de semanas fue asignada a Teódulo Cifuentes.

Luego, la disputa por el control del OJ fue por el voto que ese presidente tendría en la comisión de postulación para fiscal general del Ministerio Público (MP), que dejó la elección de Claudia Paredes.

Su nombramiento no fue unánime, y su paso por la presidencia ha dejado en evidencia una ruptura institucional por algunos magistrados que han solicitado seguridad a instancias internacionales por sentirse desprotegidos por el OJ.

Claudia Paredes es señalada de tener afinidad con el diputado Allan Rodríguez de Vamos. Fotografía: Organismo Judicial.

Paredes fue electa el 16 de febrero con el voto de 10 de los 13 magistrados, pero ahora su presidencia está por concluir y y los magistrados deben pensar en su próximo presidente.

Pero fuentes que prefieren no ser citadas explicaron que la unidad del bloque dominante de la CSJ está en juego, pues hay más de un magistrado que busca controlar el OJ en el año electoral, lo que divide al grupo mayoritario.

Posibles candidatos

Hasta ahora en el pleno de magistrados no ha salido a discusión una posible fecha para celebrar alguna sesión destinada al cambio de presidente, según distintas fuentes.

Pero se habla en los pasillos del Palacio de Justica de al menos tres magistrados que estarían interesados en ese puesto: Luis Corado, Jenny Teni, y Clemen Juárez.

Corado integra la Cámara Penal y fuentes señalaron que su hijo tendría cercanía con el partido político Cabal, del diputado Luis Aguirre, supuestamente para conseguir una casilla y competir como candidato a diputado por el Congreso.

El nombre de Corado ha sido mencionado en las últimas dos elecciones de presidente. Fotografía: Organismo Judicial.

Teni también integra la Cámara Penal, tendría el respaldo del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) Nester Vásquez, líder gremial de Aspa, quien estaría acuerpando la posible candidatura presidencial de la magistrada.

Teni tendría apoyo de grupos gremiales para la presidencia. Fotografía: Organismo Judicial.

Juárez es la actual presidenta de la Cámara de Amparo y Antejuicios, y señalan que mantendría afinidad con la actual presidenta y que también es cercana al diputado Allan Rodríguez, de Vamos.

Juárez sería afín a la magistrada Paredes y al diputado Allan Rodríguez. Fotografía: Organismo Judicial.

Las fuentes resaltan que, por la agenda de algunos magistrados que tienen viajes programados, el pleno de titulares coincide en cercanías del 13 de octubre, lo que podría llevar al primer intento de elección hasta el próximo mes.

Sobre la elección de presidente fue consultado al Departamento de Comunicación Social del OJ, quien no precisó si ya se tiene una fecha para una celebración de un pleno especificó, pero remarcó que se hará respetando los plazos de ley.

"Específicamente, por el punto de agenda en cuanto al tema de elección, se informará en su momento, siempre respetando los plazos constitucionales", dijo Rudy Esquivel, vocero del OJ.

Pero el portavoz no supo explicar si es certera la advertencia de la fuente, que indica que algunos magistrados titulares estarán de viaje, lo que llevará hasta octubre la elección de presidente.

Esquivel en un momento explicó que se haría la consulta por la agenda de cada magistrado, pero tiempo después dijo que por el tipo de consulta el requerimiento debía hacerse por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Peso electoral

Para analistas, esta tercera elección será más codiciada, ya que, quien coordine la CSJ, pese a que también tiene un solo voto para la toma de decisiones, puede incidir en qué tan rápido se conozca un caso relacionado con las elecciones del 2027.

“Yo pienso que vamos a tener, y espero equivocarme, más de lo mismo. Estamos en una coyuntura importante porque estamos en una precampaña, si no es que campaña disfrazada para las elecciones generales que se avecinan”, dijo Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de Corte de Apelaciones y analista independiente.

Pero independientemente de quién sea electo, las expectativas de Pérez no son buenas. “No importa quién llegue a la presidencia, de todos modos, no creo que el futuro del país sea muy halagüeño, y necesitaríamos pedir y antes creer en milagros para que nos puedan salvar de un futuro oscuro”, expresó.

Edgar Ortiz, analista del movimiento Poder Ciudadano, coincidió en que los intereses electorales van a pesar en la elección del próximo presidente de la CSJ.

“Lo más relevante es que será año electoral. La CSJ es la primera instancia al conocer amparos que van contra el TSE, entonces analizar la agenda de esos amparos para garantizar justicia pronta, será uno de los principales retos”, resaltó.

Algunos magistrados titulares de la CSJ durante un evento oficial. Fotografía: Organismo Judicial.

El experto añadió que además de este elemento, tratar de mejorar la imagen de la CSJ es otro de los retos. “Hay bastantes desafíos en temas de credibilidad. Se ha visto un pleno roto, hay un bloque que cuestiona la forma de trabajar de la CSJ con quejas bastante justificadas”, agregó.

También Anabella Cardona, exmagistrada de Corte de Apelaciones y analista independiente, ve que lo electoral tendrá incidencia, pero adelanta que todo esto puede llevar a que la elección de magistrado presidente demore semanas y hasta meses.

“Si bien se avecina un período electoral con una lluvia de amparos, esas decisiones le corresponden al pleno, no tendrá tanta incidencia la presidencia, pero si al momento de agendarlos, donde podría dar o no prioridad a algunos casos”, comentó.

Para que la CSJ defina presidente necesita al menos nueve de los 13 votos que integran el pleno, pero si al 13 de octubre persisten los desacuerdos, el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz volverá a asumir la presidencia de manera temporal.