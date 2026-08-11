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Cultura incluyó museos cerrados en sus planes para contratar seguridad privada

Entre enero del 2024 y junio del 2026, el Ministerio de Cultura adjudicó compras directas por Q1.9 millones para la seguridad de los museos, que desde julio permanecen sin guardias privados.

Los museos del Ministerio de Cultura carecen de seguridad privada desde julio, luego de que concluyera el último contrato de vigilancia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde principios de julio, algunos museos administrados por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes permanecen sin el servicio de seguridad privada, de acuerdo con una fuente de la institución.

Al no contar con el servicio, la vigilancia de los inmuebles depende únicamente del sistema de circuito cerrado de cámaras, luego de que venciera el último contrato de seguridad y no se adjudicara uno nuevo, de acuerdo con la fuente, que pidió no ser identificada por no estar autorizada para hablar del tema.

Desde febrero del 2025 y hasta junio del 2026, el Ministerio adquirió de forma directa e ininterrumpida los servicios de ocho agentes de seguridad para los inmuebles a cargo de la Dirección de Museos y Centros Culturales. Se trata del Complejo de Museos de la zona 13, donde funcionan el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida; además del Museo Nacional de Historia, el Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes, en Antigua Guatemala, y el Museo de Arte Colonial.

La última contratación se otorgó en junio pasado a Defender Force Security, Sociedad Anónima, por Q90 mil, de acuerdo con documentos disponibles en Guatecompras.

El contrato establecía que los agentes debían cubrir turnos de 24 por 24 horas, pero, después de concluir ese servicio, no aparece en Guatecompras ninguna adjudicación para julio ni para agosto.

Contratos incluyeron un museo cerrado

En las contrataciones durante el primer semestre del 2026 se incluyó el servicio de un agente para el Museo de Arte Colonial, en Antigua Guatemala. Sin embargo, el recinto fue cerrado en enero pasado, según anunció en ese momento el Ministerio de Cultura, luego de un operativo del Ministerio Público en el que fueron retiradas las 287 piezas que integraban su colección.

Posteriormente, el inmueble fue entregado a la Municipalidad de Antigua Guatemala y el Ministerio de Cultura denunció presuntas irregularidades durante las diligencias, caso que derivó en una investigación penal contra el exjefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Saúl Sánchez.

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Más de dos años de contratos mensuales

La práctica del Ministerio de Cultura de contratar servicios de seguridad mediante compras directas comenzó, al menos, en el 2024. A partir de febrero del 2025, la cartera mantuvo contrataciones mensuales e ininterrumpidas hasta junio del 2026, mediante compras directas a empresas de seguridad privada.

Entre enero del 2024 y junio del 2026, la cartera adjudicó 22 procesos por un total de Q1.9 millones. La empresa que más recursos recibió fue Arana, Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, Sociedad Anónima, con 11 contratos por Q966 mil 550.

Le siguió Defender Force Security, Sociedad Anónima, con nueve contratos por Q802 mil 360. También fueron contratadas Grupo Galil, Sociedad Anónima, con un contrato por Q89 mil, y Protector, Sociedad Anónima, con un contrato por Q76 mil 800.

Cada contratación tenían una vigencia aproximada de un mes, por lo que, al concluir cada período, el Ministerio publicaba un nuevo evento en Guatecompras para contratar nuevamente el servicio.

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La licitación anual también incluía museos cerrados

En un intento por dejar de realizar compras mensuales, el Ministerio promovió en el 2025 procesos de cotización para contratar el servicio por períodos más largos. Esos concursos terminaron desiertos o fueron prescindidos, por lo que la institución continuó recurriendo a las compras directas.

El 17 de abril del 2026 se lanzó una licitación pública para contratar a 49 agentes de seguridad para 11 museos, un parqueo y un centro cultural durante un año.

Las bases de ese concurso contemplaban la asignación de agentes de seguridad para varios recintos que permanecen cerrados al público desde la administración anterior.

Entre ellos figura el Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida", cerrado desde finales del 2022. Aunque inicialmente el Ministerio atribuyó el cierre a trabajos de reparación del techo y remodelación del edificio, el recinto nunca volvió a abrir sus puertas, pese a que se había anunciado su reapertura para el 2024.

La planificación también incluía vigilancia para el Museo del Libro Antiguo, en Antigua Guatemala, que permanece cerrado desde la administración anterior. La colección documental que resguardaba ese recinto fue trasladada y permanece bajo custodia del Ministerio.

Otro de los inmuebles incluidos en la licitación fue el Museo de Santiago de los Caballeros, también cerrado desde la administración anterior.

La fuente del Ministerio de Cultura afirmó que no se adjudicó el contrato debido a que una auditoría de la Contraloría General de Cuentas, efectuada a finales de mayo pasado, detectó anomalías en el proceso.

Según Guatecompras, la Junta de Licitación decidió el 15 de junio no adjudicar el concurso al considerar que la única oferta, por Q15.16 millones, que permanecía en competencia, no era la más conveniente para los intereses del Estado.

Sin respuestas del Ministerio de Cultura

Prensa Libre consultó al Ministerio de Cultura y Deportes por qué la seguridad privada para los museos se contrataba bajo la modalidad de compras directas; por qué continuó incluyendo el Museo de Arte Colonial que fue cerrado en enero y por qué en la licitación para contratar el servicio anual se contempló otros tres museos que tampoco están abiertos al público; sin embargo, la cartera no respondió las interrogantes.