Subsidio a los combustibles incluiría más controles para evitar el contrabando y garantía al consumidor

La nueva propuesta de subsidio a los combustibles presentada por el Ejecutivo no solo busca otorgar un apoyo temporal de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, sino también reforzar los mecanismos de control para evitar irregularidades detectadas durante la aplicación del programa anterior.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, explicó que la iniciativa incorpora cambios derivados de la experiencia obtenida entre abril y julio, cuando estuvo vigente el subsidio aprobado por el Congreso. Entre ellos figura la posibilidad de suspender anticipadamente el beneficio si los precios internacionales disminuyen, así como nuevas medidas para combatir el contrabando de combustible subsidiado.

"Si hay una bajada de precios internacionales, y ojalá eso sea pronto, entonces estaríamos teniendo una terminación de este apoyo temporal", indicó el funcionario.

Asimismo, señaló que la propuesta incorpora un artículo para fortalecer el control fronterizo y evitar que el combustible subsidiado salga hacia países vecinos.

Barrios explicó que durante la vigencia del subsidio anterior el Ministerio de Energía y Minas (MEM) detectó un incremento en el consumo de combustibles, situación que también fue advertida por diputados y por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

"No lo hemos comprobado. No es una verdad de mi parte, pero sí es una teoría que estamos verificando", afirmó el ministro al referirse a la posibilidad de que parte del combustible subsidiado haya sido trasladado fuera del país.

Añadió que el MEM trabaja junto con la SAT para determinar si esa situación ocurrió.

De confirmarse un caso de salida ilegal de combustible subsidiado, la iniciativa establece la prohibición expresa de exportarlo y prevé la intervención del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación para investigar y perseguir esos hechos.

Más controles sobre el precio

El titular del MEM indicó que también se mantendrá el esquema de fiscalización utilizado anteriormente, en el que participan varias instituciones.

Según explicó, la SAT remite al MEM la información sobre los despachos efectuados por las importadoras. Posteriormente, el Ministerio valida esos datos y los traslada al Ministerio de Finanzas Públicas para realizar los pagos correspondientes, mientras que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) verifica que el descuento llegue al consumidor final. La Contraloría General de Cuentas también ejerce funciones de control.

Además, la nueva propuesta contempla la publicación de precios de referencia por parte del MEM, los cuales deberán exhibirse en las estaciones de servicio para facilitar la supervisión y brindar a los consumidores un parámetro que les permita verificar que el subsidio se aplique correctamente.

Barrios añadió que el pago del subsidio continuará realizándose directamente a las importadoras cuando el combustible sea despachado de sus terminales, de manera que el descuento ya esté incorporado cuando el producto llegue a las estaciones de servicio.

La iniciativa continúa en el Congreso

Las declaraciones del ministro se producen mientras el Congreso analiza la iniciativa de ley 6801, Ley de Apoyo Temporal de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular, presentada por diputados oficialistas.

El proyecto plantea un subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, con un costo total estimado de Q3 mil 480 millones, financiado mediante una combinación de ampliación presupuestaria, reducción de gastos y utilización de recursos excedentes.

La propuesta comenzó su discusión en la instancia de jefes de bloque y aún debe obtener los consensos necesarios para ser conocida por el pleno del Congreso.

Mientras tanto, algunos diputados ya plantean modificaciones al proyecto, entre ellas reducir el subsidio destinado al diésel y aumentar el correspondiente a la gasolina regular, con el argumento de que más de la mitad del parque vehicular del país está conformado por motocicletas que utilizan este último combustible.

Como antecedente, Barrios recordó que, tras finalizar el programa anterior, el MEM presentó 15 denuncias ante el Ministerio Público contra estaciones de servicio que incrementaron sus precios pese a mantener inventarios adquiridos con subsidio. Además, trasladó otros casos a la Diaco por posibles irregularidades.

Cómo se financiaría el subsidio

Diseño de marlon borrayo

La propuesta de ley 6801 establece que el nuevo programa de apoyo temporal tendría un costo de Q3 mil 480 millones. Los recursos serían trasladados al presupuesto del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para cubrir el subsidio al diésel y a la gasolina regular.

Según la iniciativa, el financiamiento provendría de tres fuentes: una ampliación presupuestaria por Q1 mil 754 millones, una reducción de gastos por Q474 millones en distintas entidades del Estado y Q1 mil 280 millones en recursos excedentes, que en conjunto completarían los Q3 mil 480 millones requeridos para la medida.

Entre los recortes propuestos figuran Q216 millones del Acuerdo de Pago por Reducciones de Emisiones (Erpa); Q170 millones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Q50 millones del Ministerio de Gobernación; Q9 millones del Ministerio de la Defensa Nacional; Q5 millones del Ministerio de Cultura y Deportes, y Q4 millones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Además, el proyecto contempla reducir Q400 millones asignados a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp) y utilizar otros saldos no ejecutados para respaldar la ampliación presupuestaria.