Fidel Reyes Lee convoca a rectores a cinco días de elegir al presidente de la postuladora para la CGC

El rector de la Universidad Rural, Fidel Reyes Lee, en calidad de presidente del Foro de Rectores, convocó a sus colegas a un almuerzo, en el que según fuentes cercanas al sector académico, se busca asegurar los votos para la elección de presidente de la comisión de postulación del jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Para la reunión se reservó el salón en un hotel bajo intervención judicial que recientemente pasó al despacho del juez Fredy Orellana.

La elección del presidente de la comisión de postulación se debe desarrollar el miércoles 15 de julio, según la convocatoria del presidente del Congreso, Luis Contreras.

El rector que resulte electo tendrá la presidencia de la comisión de postulación, y asumirá la dirección de las convocatorias y coordinación para la posible sede de la postuladora, que suele quedar en la universidad que dirige el proceso.

Analistas han advertido que el trabajo de esta futura comisión de postulación será clave para el proceso de elecciones generales del 2027, ya que la CGC es la entidad encargada de emitir finiquitos.

Esos documentos son indispensables para que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), autorice candidaturas a los diferentes cargos públicos que se elegirán.

La convocatoria a los rectores para este viernes 10 de julio por parte del rector Reyes Lee, también diputado del partido Bienestar Nacional (Bien), se plantea como un “almuerzo de medio año”.

¿Apoyo a Mazariegos?

Fuentes universitarias que prefieren no ser citadas, explican que durante la reunión se busca asegurar los votos a favor de Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quien tendría intenciones por dirigir la selección de candidatos a jefe de la CGC.

Mazariegos comenzó un nuevo periodo como rector este 1 de julio, en medio de cuestionamientos de fraude y sin contar con finiquito, al cual no puede acceder por denuncias de la CGC.

Las fuerzas de oposición a Mazariegos conformaron Usac, Dignidad y Resistencia (USAC-DIRE), agrupación que señala la falta de acreditación de todos los cuerpos electorales para elegir al rector, lo que habría favorecido a la victoria de Mazariegos.

Walter Mazariegos es cuestionado por un presunto fraude para continuar en la USAC. Fotografía: Prensa Libre.

Desde hace semanas hace eco el apoyo que al menos seis universidades estarían considerando a favor de Mazariegos, en donde distintas fuentes coinciden que el articulador para buscar este apoyo es el rector Reyes Lee.

Durante una entrevista telefónica, al momento que se activaron estas alertas, el también diputado negó estar buscando el apoyo a favor de Mazariegos o de algún otro rector.

Se limitó a asegurar que el rector que sea electo presidente de la comisión de postulación debe de ser objetivo, sin sesgos ideológicos de ningún tipo y que no genere polarización.

Rural, USAC y Juan José Arévalo

Reyes Lee, este viernes, al llegar a la reunión, volvió a negar estar buscando apoyo para Mazariegos, indicando que esta es una reunión mensual que celebra con los rectores.

“Les voy a decir una cosa un poco chistosa: muchas personas duermen con su esposa y sueñan con Walter Mazariegos. Aquí no hay nada de eso, no hay nada de eso. No sé, no tenemos ninguna preferencia nosotros sobre ningún candidato”, señaló el rector.

Admitió que no se tiene una agenda para este encuentro, y tras ser cuestionado de la reunión a escasos cinco días de la elección del presidente de la comisión, reconoció que el tema “podría” ser abordado, enfatizando que la elección será el 15 de julio en el Congreso.

Aunque fue claro en que él no esta buscando el apoyo a favor de Mazariegos, no fue directo en si daría o no su voto a Mazariegos si se nomina para presidir la comisión.

“Si lo proponen, hay que evaluar, porque, a casi nadie le gusta participar en ese tipo de cosas, porque son cosas muy complicadas”, insistió Reyes Lee. También se le preguntó si Mazariegos sería elegible pese a no tener finiquito: “tendría que ver la ley, ahorita no he visto ese tema, pero hay requisitos para ese tema también”.

Fidel Reyes Lee es el actual presidente del Foro de Rectores. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

Reyes Lee también respondió a la posible relación de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo con personas afines al partido Bien, el cual dirige Reyes Lee.

“Partido es partido, eso no tiene que ver con las universidades. Lo que había (en el partido Bien) es un señor que presta servicios independientes como informático, puede prestar servicios a Prensa Libre o a cualquier persona, eso no lo puedo yo limitar”, descartando vínculos con esta universidad, que hasta ahora no ha acreditado un nuevo rector tras la renuncia de Erbin Fernando Osorio Fernández, la semana pasada.

Otro tema con el que fue cuestionado Reyes Lee es si había una posible amistad con Mazariegos, respondiendo inicialmente que él es amigo de todos los rectores, sin embargo, instantes después matizó su respuesta y dijo que solo son conocidos.

“Todos los rectores somos amigos entre sí, somos conocidos entre sí, porque si no, estamos siendo hipócritas (...) Todos nos conocemos acá, amistad casi no existe, y más en la política”, respondió Reyes Lee.

Los asistentes

A la reunión convocada por la Universidad Rural llegaron 12 de los 16 rectores de las universidades legalmente reconocidas en el país, a través del Consejo de Enseñanza Privada Superior; solo se ausentaron los representantes de la Universidad Galileo, Universidad Francisco Marroquín, Universidad Mesoamericana, Universidad Juan José Arévalo y la Universidad Americana.