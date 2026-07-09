Postuladora para contralor: Amparo cuestiona a dos universidades; una vinculada con Mazariegos

El diputado José Chic interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que cuestiona al Congreso por incluir a dos universidades en la convocatoria para elegir al presidente de la Comisión de Postulación para contralor general de Cuentas.

El Foro de Rectores está llamado a elegir, el próximo 15 de julio, al presidente de la comisión de postulación que deberá nominar a seis candidatos a contralor general. El Congreso elegirá este año al sucesor de Frank Bode, cuyo período finaliza el próximo 12 de octubre.

En la acción planteada ante la CC el 8 de julio, el congresista pide que se excluya de la elección a la Universidad Americana y a la Universidad Juan José Arévalo Bermejo (UJJAB).

En el amparo se plantea que la UJJAB no debe participar en la elección del presidente de la comisión de postulación porque fue autorizada en el 2024, por lo que el congresista cuestiona que, desde entonces, haya consolidado una comunidad académica.

En su argumentación ante la CC expone que en el portal del Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS) no hay datos sobre planes de estudio, sedes u otra evidencia de funcionamiento académico.

Añade que, durante una visita al inmueble que figura como sede, no encontraron oficinas, estudiantes, docentes ni personal administrativo.

En el caso de la Universidad Americana, expone que, aunque cuenta con autorización del CEPS, no existe evidencia de actividad académica efectiva, ya que en las instalaciones registradas únicamente se habrían encontrado oficinas administrativas.

Asimismo, el diputado expone ante la CC que durante una inspección realizada "no observaron actividad académica, presencia de estudiantes, personal docente ni funcionamiento propio de una institución de educación superior".

Prensa Libre se comunicó con directivos de la Universidad Americana para conocer su postura sobre el amparo. Indicaron que analizarán la situación antes de pronunciarse.

Con la UJJAB no ha sido posible establecer comunicación. A esta institución, creada en el 2024, se le vincula con el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, aunque él no ha marcado distancia de esa entidad.

En una nota dirigida al Foro de Rectores, Erbin Fernando Osorio Fernández comunicó su renuncia como rector de la UJJAB a partir del 1 de julio.

Según ha publicado Prensa Libre, Walter Mazariegos tendría el apoyo de al menos seis rectores para obtener la presidencia de la comisión de postulación.

Chic también promovió una petición para que el Foro de Rectores efectúe de forma pública la votación para elegir al presidente de la comisión de postulación. Organizaciones como el Movimiento Pro Justicia han respaldado la petición.

"La ley establece la publicidad de todos los actos de las comisiones de postulación", señaló la organización. Añadió que la votación para elegir la presidencia también debe ser pública. "Los rectores deben elegir sin opacidad ni secretismo", puntualizó en una publicación en la red social X.