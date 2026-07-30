Corrupción y la Usac dominaron el debate ciudadano; los políticos impulsaron otra agenda

La corrupción, la educación y la inseguridad son los temas que más preocupan a los usuarios de redes sociales, de acuerdo con una escucha social, análisis de contenido y estudio desarrollados a través de la herramienta Goo para Prensa Libre durante el primer semestre del 2026. El estudio también advierte un divorcio entre lo que los usuarios hablan y lo que los actores políticos publican en las plataformas digitales, pues para ellos los principales temas fueron la infraestructura, la economía y el costo de la vida.

La escucha social identificó siete temáticas en los contenidos de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, tanto de usuarios particulares como de 30 figuras con aspiraciones políticas frente a las próximas elecciones generales.

Para los usuarios digitales, la corrupción estuvo presente en el 26.6% de las conversaciones, con mensajes de desconfianza hacia el sistema de justicia y el Ministerio Público —durante la gestión de María Consuelo Porras—, instituciones a las que señalaron de favorecer la impunidad y de frenar la lucha anticorrupción.

Las menciones al llamado "pacto de corruptos" dominaron la narrativa en las redes sociales. En esas publicaciones se le atribuye la responsabilidad de ralentizar cualquier cambio y mantener los privilegios de grupos que ostentan el poder en el país.

Los actores políticos también hablaron de corrupción, pero ocuparon un 13.3% de sus publicaciones.

El análisis muestra que enero y febrero fueron los meses en los la temática corrupción registró más menciones con 34 mil 236 y 39 mil 569 menciones, respectivamente. Para junio, los mensajes disminuyeron a 15 mil 423.

El 98.5% de las conversaciones relacionadas con la corrupción tuvo un tono desfavorable y, según el análisis, existe la percepción de que es un problema que se extiende a todo el quehacer del Estado.

Debate digital

Otra de las temáticas que más preocupó a los usuarios durante el período analizado fue la educación: dos de cada 10 mensajes se referían a ese ámbito. Sin embargo, lejos de centrarse en el acceso o la calidad educativa, las publicaciones se enfocaron en la crisis institucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y en la reelección de Walter Mazariegos como rector para el período 2026-2030.

La elección de rector fue señalada de "fraudulenta" por estudiantes y grupos opositores, tras no acreditarse a los cuerpos electorales que harían contrapeso en la decisión y por los señalamientos sobre la falta de finiquito de Mazariegos para asumir un nuevo período al frente de la Usac. El conflicto escaló a manifestaciones y acciones legales, algunas de las cuales continúan pendientes de resolución en la Corte de Constitucionalidad y en las Salas de Apelaciones.

La línea de tiempo analizada establece que abril fue el mes en el que más se habló de educación, con 39 mil 539 mensajes, lo que coincide con la reelección de Mazariegos el 8 de abril.

Además, el contenido se vinculó con la posible relación de las autoridades universitarias en redes de corrupción que habrían intervenido en las comisiones de postulación para elegir a los integrantes de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el fiscal general y jefe del Ministerio Público, procesos desarrollados durante el primer semestre del 2026.

Para los actores políticos, la educación fue el tercer tema más mencionado, mientras que para los usuarios ocupó el segundo lugar.

Según el análisis con la herramienta Goo, la inseguridad es otro de los "dolores" identificados entre los usuarios. El 96.1% de los mensajes publicados en las redes sociales sobre inseguridad lo hacía bajo un sentimiento negativo, alimentado por hechos de violencia, asesinatos, extorsiones y la percepción de que el crimen organizado opera con impunidad, sin que las autoridades tengan capacidad para atender el problema y aplicar justicia.

Fue en enero cuando más se habló del tema, con 39 mil 65 menciones. Precisamente durante ese mes se registraron motines simultáneos en tres cárceles del país y, como represalia por la toma del control por parte de las autoridades, 10 policías fueron asesinados en las calles en ataques atribuidos a pandillas. La ola de violencia llevó al Ejecutivo a declarar estado de sitio durante 30 días.

La población percibe que la corrupción y la criminalidad están vinculadas con la inseguridad y que las instituciones encargadas de la seguridad y de impartir justicia están debilitadas, señala el informe.

El tema de la inseguridad estuvo presente en el 19.6% de los mensajes publicados por la población, lo que contrasta con el 7.7% de la conversación de los actores políticos.

Otros problemas

Los problemas de movilidad y el deterioro de la red vial son reclamos que los usuarios también expresan en las redes sociales, y el contenido está asociado con la infraestructura, presente en el 16.5% de los comentarios. Se habla de actos de corrupción, falta de planificación y de ejecución por parte de las autoridades de Gobierno, lo que impacta en la economía y en el bienestar mental y emocional de la población.

El promedio mensual de publicaciones relacionadas con el tema fue de 16 mil 541 entre enero y junio del 2026, y el 81.2% de los mensajes tuvo un sentimiento negativo, principalmente por el congestionamiento vehicular y las obras inconclusas que erosionan la confianza de los ciudadanos.

Los problemas de infraestructura ocupan el cuarto lugar en la lista de quejas de los guatemaltecos, pero para los políticos el tema escaló al segundo puesto y estuvo presente en el 28% de sus conversaciones en las redes sociales, lo que de nuevo refleja la desconexión entre los temas que preocupan a la audiencia y los que predominan en la agenda política.

Según el análisis, esa diferencia vuelve a evidenciarse cuando se habla de economía y costo de la vida, pues para los usuarios el tema aparece en el 5.9% de los mensajes, mientras que representa el 22.5% de las publicaciones de los actores que buscan un cargo público.

La narrativa se concentra en los altos salarios de los funcionarios, como los diputados al Congreso de la República, que pasaron de ganar Q29 mil a Q66 mil mensuales. También se cuestionan el incumplimiento de la promesa de austeridad por parte de las autoridades de Gobierno y el incremento de los precios de los productos de la canasta básica.

Entre enero y junio se publicaron 35 mil 791 mensajes sobre economía y costo de la vida, y el 88.9% refleja una percepción negativa.

Los temas de salud y desempleo aparecen en menor proporción en la agenda de los usuarios digitales y de los actores políticos, y no se identificó un hecho específico que detonara la conversación durante los meses analizados.

El 10.8% de los mensajes de la audiencia está relacionado con la temática de salud, mientras que entre los políticos representa el 8.7%. Hay descontento por la mala gestión y la corrupción de las autoridades, lo que provoca fallas en la atención de pacientes en los servicios públicos, pero también se habla del elevado precio de los medicamentos.

De las 6 mil 154 publicaciones sobre salud, ocho de cada 10 reflejan un sentimiento negativo entre los internautas.

El desempleo tiene un peso mínimo en la conversación digital, pues entre lo usuarios los mensajes al respecto representan apenas el 0.3% y entre la clase política, el 0.5%.

Si bien el 22.1% de los comentarios sobre esta temática es positivo, estos están relacionados con personas que comparten su satisfacción por haber conseguido empleo después de un largo proceso de búsqueda. Sin embargo, en el resto de los mensajes predomina un sentimiento negativo por la incertidumbre en el mercado laboral y por la inestabilidad económica que atraviesa el país.

De acuerdo con la escucha social realizada para Prensa Libre, la percepción negativa de la audiencia digital predomina en las siete categorías analizadas, y más de la mitad de las menciones reflejan críticas, frustración o preocupación por problemáticas estructurales que persisten y generan desigualdad en la sociedad.

Divorcio en la agenda

El sociólogo y analista Luis Mack señala que las redes sociales son "un universo muy diverso" y que lo que se habla en el espacio digital no necesariamente refleja los intereses del ciudadano de a pie, pues el contenido en torno a un tema puede estar impulsado por individuos con intereses específicos.

Por otro lado, en Guatemala hay una diferencia notable entre lo que piensan las personas en la ciudad capital y en los departamentos, pues, mientras que los conflictos en la Usac pueden generar debate entre los capitalinos, la preocupación en el área rural es el alza de los precios de la canasta básica o de los combustibles.

A criterio de Mack, que los políticos se distancien de los temas que ocupan a los usuarios de redes sociales se debe a que, en época preelectoral, quieren conectarse con "realidades más electorales" y no con temas de interés para determinados nichos.

"No quiere decir que las redes sociales no representen la realidad, pero no es exactamente la realidad de todo el mundo. Los políticos privilegian temas de mayor cobertura o preocupación entre los votantes de a pie, no necesariamente los que se manejan las redes sociales", indica.

Agrega que los políticos suelen hacer sondeos de opinión sobre lo que preocupa a la población en los ámbitos cotidianos, y hacia allí dirigen sus estrategias de campaña. Suelen obviar aquellos temas que son complejos, como la corrupción, porque saben que no podrán resolverlos.

De esa cuenta, se observa una desconexión entre lo que hablan los usuarios en las redes sociales y la conversación de los políticos, pues estos prefieren "escoger" temas que sean más fáciles de manejar en una campaña y que tengan un retorno inmediato. Por ello, pueden "subirse" o "bajarse" de un tema según sus intereses.