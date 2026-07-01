8 momentos que marcaron la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac

Aún sin finiquito vigente y con 17 denuncias penales en investigación en el Ministerio Público, Walter Mazariegos inició un segundo período al frente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en medio de protestas registradas este 1 de julio durante la oficialización de su continuidad.

La ratificación se concretó el 30 de junio, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) aprobó por mayoría el Acta 10-2026, con la que validó la elección realizada el pasado 8 de abril por el Cuerpo Electoral Universitario (CEU). Durante la jornada también se registraron manifestaciones en el campus central, en rechazo al proceso.

En paralelo, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió resoluciones que mantuvieron vigente la reelección y ordenaron resguardar el perímetro universitario ante posibles incidentes. Posteriormente, el 1 de julio, Mazariegos se presentó mediante un mensaje institucional para asumir oficialmente el cargo para el período 2026-2030.

La reelección estuvo precedida y seguida por decisiones administrativas, resoluciones judiciales, denuncias penales y acciones constitucionales que marcaron el proceso.

Cronología

Los principales acontecimientos desde la elección del 8 de abril:

8 de abril: El Cuerpo Electoral Universitario (CEU) elige a Walter Mazariegos como rector para el período 2026-2030, en una sesión realizada en Antigua Guatemala. Se registraron protestas y altercados con las fuerzas de seguridad. Abril: Sectores universitarios presentan amparos, apelaciones e impugnaciones contra la elección, cuestionando la integración del cuerpo electoral y las decisiones del CSU. Mayo-junio: La Corte de Constitucionalidad conoce distintos recursos relacionados con la elección y mantiene vigente el proceso mientras resuelve las acciones planteadas. Junio: La CC, por mayoría de tres votos contra dos, revoca los efectos de amparos que habían frenado la reelección y deja sin efecto las medidas que impedían el inicio del nuevo período. 23 de junio: El Ministerio Público confirma que existen 17 denuncias penales contra Mazariegos, entre ellas tres derivadas de hallazgos de la Contraloría General de Cuentas. La Procuraduría General de la Nación (PGN) señala que ha tenido conocimiento de escasos avances en las investigaciones. 30 de junio: La Contraloría General de Cuentas ratifica que Walter Mazariegos no cuenta con finiquito vigente, requisito exigido para integrar comisiones de postulación y ejercer determinados cargos públicos. 30 de junio: El Consejo Superior Universitario aprueba el Acta 10-2026, valida la elección y oficializa la continuidad de Mazariegos. Durante la jornada se registran protestas en el campus central y la CC ordena resguardar el perímetro universitario. 1 de julio: Walter Mazariegos inicia oficialmente su segundo período como rector de la USAC para el período 2026-2030 mediante un mensaje institucional.

Cómo se consolidó el proceso

Otro momentos previos marcaron el proceso que llevó a la reelección de Mazariegos:

CSU sin renovar: Durante más de dos años, 26 de 41 integrantes del Consejo Superior Universitario permanecieron con períodos vencidos, mientras el órgano continuó tomando decisiones estratégicas. Reformas electorales: En marzo y abril de 2025 el CSU modificó el Reglamento de Elecciones, eliminó el Tribunal Electoral, centralizó la resolución de impugnaciones y limitó las funciones de las juntas electorales. Cambios internos: A finales de 2025 se reformaron reglamentos que redefinieron la docencia, modificaron requisitos y ampliaron las facultades disciplinarias del CSU sobre el personal docente. Elecciones parciales: Entre marzo y abril del 2026, varias unidades académicas las planillas fueron rechazadas, anuladas, suspendidas o los procesos no concluyeron, impidiendo completar todos los cuerpos electorales previstos. Acreditación de electores: El CSU definió qué cuerpos electorales participarían en la votación final y dejó fuera a parte de los representantes que sí habían sido electos. Reducción del cuerpo electoral: Finalmente fueron excluidos 85 de los 170 electores previstos originalmente, modificando la integración del órgano encargado de elegir rector. Elección del 8 de abril: Con los cuerpos electorales acreditados, el CEU eligió a Walter Mazariegos para un nuevo período, dando paso a una serie de impugnaciones y acciones judiciales que continuaron después de la votación.

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