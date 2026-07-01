Arévalo señala que la Usac merece autoridades legítimas y respalda a la comunidad universitaria

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre la crisis institucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), respaldó las demandas de la comunidad universitaria y exigió un proceso electoral transparente.

Al ser consultado sobre el tema durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario detalló las acciones legales emprendidas por el Ejecutivo para asegurar la legitimidad de las autoridades de la casa de estudios superiores.

El gobernante afirmó que la situación en la Usac ha cobrado especial relevancia en los últimos días y aseguró que el Gobierno reconoce el descontento expresado por distintos sectores de la comunidad universitaria.

"Reconocemos la razón del descontento social y no podemos dejar de pronunciarnos; lo hemos venido haciendo desde el rol que cumplo como jefe del Ejecutivo, siguiendo las normas y observando los tiempos con los que este proceso evoluciona. Lo he dicho y lo reiteró: la Universidad de San Carlos merece autoridades legítimas, electas en un proceso transparente y plenamente apegado a la ley", afirmó Arévalo.

Asimismo, el mandatario subrayó que el Ejecutivo respeta la autonomía universitaria, por lo que no le corresponde elegir a las autoridades de la Usac ni intervenir en sus decisiones internas. Sin embargo, señaló que sí es responsabilidad de su administración defender el Estado de derecho cuando existen señalamientos de anomalías en procesos fundamentales para la democracia.

"No nos corresponde elegir a las autoridades de la Universidad de San Carlos ni intervenir en sus decisiones internas. Pero sí nos corresponde defender el Estado de derecho cuando ha habido procesos torales para la democracia, manchados de señalamientos de irregularidades que deben ser resueltos por las instituciones competentes", enfatizó.

Arévalo recordó que la Usac desempeña un papel clave en la integración de las comisiones de postulación para cargos de alta relevancia nacional, como la elección del contralor general de Cuentas y otros procesos vinculados con el sistema democrático, incluido el periodo electoral.

"Por eso, hace unos días nuestro gobierno presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso para que se revisen estas irregularidades señaladas en este proceso", puntualizó, en referencia a la acción legal con la que busca que se revisen las presuntas anomalías, entre ellas la exclusión de cuerpos electorales y los cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

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