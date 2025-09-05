Así es “Deportation Depot”, el centro de detención similar a “Alligator Alcatraz” abierto en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes la apertura del nuevo centro de detención para migrantes “Deportation Depot” (Depósito de deportaciones) en el norte del estado, con una capacidad de hasta 2 mil personas , que se sumará a ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los caimanes).

“No solo estamos haciendo “Alligator Alcatraz”. Hemos abierto ahora el ‘Deportation Depot’ en el noreste de Florida y estamos trabajando en abrir el ‘Panhandle Pokey’ (la cárcel del Panhandle) en el noroeste de Florida”, indicó el mandatario estatal en una entrevista con Fox News que compartió en sus redes sociales.

El nuevo centro, adecuado en una antigua cárcel del condado de Baker -al occidente de Jacksonville-, abrió el pasado martes con una capacidad para hasta 2 mil detenidos y está “recibiendo” migrantes desde este viernes, indicó la oficina del gobernador al medio local Florida Phoenix.

DeSantis había anunciado desde mediados de agosto la apertura del “Deportation Depot” e, incluso, el Partido Republicano de Florida vendió mercancías del lugar con un logotipo similar al de la cadena de productos del hogar Home Depot, compañía que se quejó por el hecho y pidió retirarla al desmarcarse de la iniciativa.

El centro operará ahora en el antiguo Centro Correccional del condado de Baker, al norte de la ciudad de Gainesville y al occidente de Jacksonville.

🚨 BREAKING: Florida opens 'Deportation Depot' migrant detention facility at former Baker Correctional Institution outside Jacksonville pic.twitter.com/4iHtOhaXeV — Fox News (@FoxNews) September 5, 2025

El anuncio de la apertura de “Deportation Depot” ocurre tras la decisión en la víspera del Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de bloquear el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el ‘Alligator Alcatraz’ a más tardar en octubre, una victoria para el Gobierno de Florida y la Administración de Donald Trump.

“Abrimos eso en un tiempo récord (‘Alligator Alcatraz’). Fue una gran ayuda para ampliar la misión y cumplir la tarea del presidente Trump para incrementar las deportaciones”, indicó DeSantis en la entrevista con Fox News. “Nunca cerró. Tenemos ilegales ahí. Las deportaciones estaban continuando“, añadió el gobernador republicano.

FOX EXCLUSIVE: FL opens “Deportation Depot” a new migration detention facility at the former Baker Correctional Institution. Currently it houses 117 detainees with the capacity to hold 1,500. Photos provided by the office of @GovRonDeSantis. @FoxNews pic.twitter.com/UEh1UX3aDa — Danamarie McNicholl (@Danamariemctv) September 5, 2025

Florida y “Alligator Alcatraz”, desde su apertura el pasado 3 de julio, han sido emblemas de la política migratoria de Trump, en cuya Administración se ha duplicado aproximadamente la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), con 61 mil 226 detenidos en agosto.

