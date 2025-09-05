Así es “Deportation Depot”, el centro de detención similar a “Alligator Alcatraz” abierto en Florida

Internacional

Así es “Deportation Depot”, el centro de detención similar a “Alligator Alcatraz” abierto en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis anunció la apertura del nuevo centro de detención para migrantes "Deportation Depot", con una capacidad de hasta 2 mil personas.

EFE

|

Ron Desantis

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, habla durante una rueda de prensa en la oficina de Operaciones de Control y Expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes la apertura del nuevo centro de detención para migrantes “Deportation Depot” (Depósito de deportaciones) en el norte del estado, con una capacidad de hasta 2 mil personas, que se sumará a ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los caimanes).

“No solo estamos haciendo “Alligator Alcatraz”. Hemos abierto ahora el ‘Deportation Depot’ en el noreste de Florida y estamos trabajando en abrir el ‘Panhandle Pokey’ (la cárcel del Panhandle) en el noroeste de Florida”, indicó el mandatario estatal en una entrevista con Fox News que compartió en sus redes sociales.

El nuevo centro, adecuado en una antigua cárcel del condado de Baker -al occidente de Jacksonville-, abrió el pasado martes con una capacidad para hasta 2 mil detenidos y está “recibiendo” migrantes desde este viernes, indicó la oficina del gobernador al medio local Florida Phoenix.

DeSantis había anunciado desde mediados de agosto la apertura del “Deportation Depot” e, incluso, el Partido Republicano de Florida vendió mercancías del lugar con un logotipo similar al de la cadena de productos del hogar Home Depot, compañía que se quejó por el hecho y pidió retirarla al desmarcarse de la iniciativa.

El centro operará ahora en el antiguo Centro Correccional del condado de Baker, al norte de la ciudad de Gainesville y al occidente de Jacksonville.

El anuncio de la apertura de “Deportation Depot” ocurre tras la decisión en la víspera del Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de bloquear el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el ‘Alligator Alcatraz’ a más tardar en octubre, una victoria para el Gobierno de Florida y la Administración de Donald Trump.

“Abrimos eso en un tiempo récord (‘Alligator Alcatraz’). Fue una gran ayuda para ampliar la misión y cumplir la tarea del presidente Trump para incrementar las deportaciones”, indicó DeSantis en la entrevista con Fox News. “Nunca cerró. Tenemos ilegales ahí. Las deportaciones estaban continuando“, añadió el gobernador republicano.

Florida y “Alligator Alcatraz”, desde su apertura el pasado 3 de julio, han sido emblemas de la política migratoria de Trump, en cuya Administración se ha duplicado aproximadamente la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), con 61 mil 226 detenidos en agosto.

