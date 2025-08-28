Jueza rechaza petición del gobierno de Trump para frenar desmantelamiento de “Alligator Alcatraz”

Internacional

Jueza rechaza petición del gobierno de Trump para frenar desmantelamiento de “Alligator Alcatraz”

Una jueza federal rechazó la petición del Gobierno de Donald Trump de suspender la orden de desmantelar el centro de detención Alligator Alcatraz.

EFE

|

Alligator Alcatraz

Un sheriff vigila la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz durante una vigilia en Ochopee, Florida, EE. UU., el 10 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

La jueza federal Kathleen Williams rechazó la petición del Gobierno de Donald Trump de suspender su orden de desmantelar el centro de detención de inmigrantes ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en medio de una reserva ambiental en Florida (EE.UU.), mientras continúa la apelación federal.

El Departamento de Seguridad Nacional había solicitado frenar la medida alegando que, de cumplirse, interrumpiría la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Sin embargo, Williams reiteró la noche del jueves que su fallo, emitido la semana pasada, debe cumplirse en un plazo de 60 días, tiempo en el que deben cesar las operaciones del polémico centro, construido en tiempo récord en una antigua pista aérea en medio del humedal de los Everglades.

“El proyecto estaba afectando negativamente al medioambiente, estaba controlado en gran medida por el gobierno federal y los demandados no realizaron ningún análisis ambiental antes de construir y poner en funcionamiento la instalación·, reiteró la jueza en su decisión de anoche, según los archivos judiciales a los que tuvo acceso EFE.

LECTURAS RELACIONADAS

Once guatemaltecos siguen detenidos en Alligator Alcatraz; el resto ya fue trasladado a otros centros para su retorno

OCHOPEE, FLORIDA - JULY 4: In an aerial view from a helicopter, the migrant detention center, dubbed "Alligator Alcatraz," is seen located at the site of the Dade-Collier Training and Transition Airport on July 4, 2025 in Ochopee, Florida. U.S. President Donald Trump was present at the opening of the 5,000-bed facility, located at an abandoned airfield in the Everglades wetlands, as part of his expansion of undocumented migrant deportations. Alon Skuy/Getty Images/AFP (Photo by Alon Skuy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Centro migratorio Alligator Alcatraz podría quedar vacío en pocos días; aún hay 41 guatemaltecos detenidos

La magistrada aclaró además que la orden incluye “a quienes actúan en concierto o participación activa con el estado de Florida o los acusados federales o sus oficiales, agentes o empleados“.

Esta semana, sin embargo, el director de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, confirmó que la instalación, inaugurada el 1 de julio por el presidente Donald Trump, pronto quedará vacía: “la pista aérea convertida pronto tendrá cero detenidos”, aseguró.

Williams falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que presentaron una demanda para exigir el cierre completo e inmediato del lugar por dañar los Everglades, área natural con 36 especies endémicas amenazadas como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.

La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el lugar, además de impedir “traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden“.

LECTURAS RELACIONADAS

Gavin Newsom Donald Trump

Gobernador de California trolea a Donald Trump en redes con estos mensajes

La construcción de "jaulas" para los migrantes ha sido una de las polémicas de la prisión de Alligator Alcatraz, en Florida. (Foto Prensa Libre: EFE)

Alligator Alcatraz: Las polémicas que rodean a la insólita prisión para migrantes en Florida a un mes de su apertura

Mientras tanto, una segunda demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos, denuncia “condiciones atroces” en el lugar, entre ellas falta de agua suficiente, plagas de mosquitos y acumulación de desechos tras el desborde de los baños improvisados en las carpas. También cuestiona que contratistas privados, que manejan gran parte de la operación, carecen de autoridad legal para hacerse cargo de detenciones migratorias.

Lea también: Once guatemaltecos siguen detenidos en Alligator Alcatraz; el resto ya fue trasladado a otros centros para su retorno

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Alligator Alcatraz Cierre de Alligator Alcatraz Donald Trump Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre