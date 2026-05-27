Internacional
Mexicanos y guatemaltecos: los detalles del hallazgo de 20 migrantes dentro de un camión en Texas
Las autoridades de Texas informaron sobre el hallazgo de 20 migrantes, entre ellos mexicanos y guatemaltecos, ocultos en un camión.
FOTO ILUTRATIVA. Migrantes parados frente al muro fronterizo esperan ser recogidos por agentes de la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, Texas, EE. UU., el 14 de enero de 2024. (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios internacionales informaron el pasado 26 de mayo sobre el hallazgo de 20 migrantes ocultos en un tráiler en Texas.
De acuerdo con información de medios como Univisión, los migrantes eran originarios de México y Guatemala.
El hallazgo, según relató el medio, ocurrió cuando oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas detuvieron un camión de carga.
Al detener el camión, el conductor, asegura el medio, intentó huir a pie, pero los agentes migratorios lograron detenerlo.
Al revisar la cabina del tráiler, los agentes migratorios hallaron a 20 personas que se encontraban en el área del camarote.
Además de las personas originarias de Guatemala y México, las autoridades identificaron a cuatro menores de edad.
Univisión afirma que los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo, alrededor de las 18 horas.
El medio señala que el conductor del camión fue identificado como Miguel Ángel Velásquez Chávez, de 25 años, quien fue trasladado a la cárcel del condado de Webb.
El conductor enfrentará cargos por evasión de arresto y tráfico de personas.
Finalmente, la División de Investigaciones Criminales (CID) señaló que las investigaciones continúan para esclarecer hacia dónde trasladaba el conductor a los migrantes.
Lea también: Migrantes hacen huelga de hambre en California en rechazo a tratos inhumanos en centro de detención de ICE