Mexicanos y guatemaltecos: los detalles del hallazgo de 20 migrantes dentro de un camión en Texas

Medios internacionales informaron el pasado 26 de mayo sobre el hallazgo de 20 migrantes ocultos en un tráiler en Texas.

De acuerdo con información de medios como Univisión, los migrantes eran originarios de México y Guatemala.

El hallazgo, según relató el medio, ocurrió cuando oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas detuvieron un camión de carga.

Al detener el camión, el conductor, asegura el medio, intentó huir a pie, pero los agentes migratorios lograron detenerlo.

Al revisar la cabina del tráiler, los agentes migratorios hallaron a 20 personas que se encontraban en el área del camarote.

🔴 Autoridades de Texas informan que hallaron con vida a 20 migrantes ocultos en un camión durante una parada de tráfico.https://t.co/mFvaL2a9Nd pic.twitter.com/D29MJfF27K — Telemundo (@Telemundo) May 27, 2026

Además de las personas originarias de Guatemala y México, las autoridades identificaron a cuatro menores de edad.

Univisión afirma que los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo, alrededor de las 18 horas.

State troopers discovered 20 undocumented migrants, including four minors, hidden inside the sleeping compartment of a commercial truck tractor during a traffic stop in South Texas last week, authorities said. https://t.co/aoSC13Kj9q — FOX26Houston (@FOX26Houston) May 27, 2026

El medio señala que el conductor del camión fue identificado como Miguel Ángel Velásquez Chávez, de 25 años, quien fue trasladado a la cárcel del condado de Webb.

El conductor enfrentará cargos por evasión de arresto y tráfico de personas.

#NEW: DPS Finds 20 Illegal Immigrants Inside Truck Tractor in Webb Co.



LAREDO – The @TxDPS recovered 20 illegal immigrants hidden inside a truck tractor during an Operation Lone Star traffic stop in Webb Co.



On Monday, May 18, 2026, just after 6:00 p.m., a DPS Trooper… pic.twitter.com/huYAzK4ojt — Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) May 26, 2026

Finalmente, la División de Investigaciones Criminales (CID) señaló que las investigaciones continúan para esclarecer hacia dónde trasladaba el conductor a los migrantes.

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