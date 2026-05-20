Escondidos en un drenaje: qué se sabe de los 19 migrantes hallados en la frontera sur de EE. UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, en inglés) informó este 20 de mayo sobre el hallazgo de 19 migrantes mexicanos en la frontera entre California y México, quienes se escondían en un sistema de drenaje.

De acuerdo con información de la CBP, los 19 migrantes son originarios de México y tres de ellos son menores de edad.

El hallazgo de los migrantes, según la CBP, ocurrió durante la noche del pasado 4 de mayo, luego de que un sistema de vigilancia de la Patrulla Fronteriza activó una alerta por actividad sospechosa cerca de túneles de drenaje.

Debido a la presencia de los migrantes, el equipo de Túneles del sector de San Diego tuvo que despejar el sistema de drenaje para asegurarse de que no hubiera más personas dentro de los túneles.

Justin de la Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza de San Diego, recalcó que los intentos de ingresar de manera irregular a EE. UU. por medio de sistemas de drenaje son “peligrosos”. Además, indicó que estos intentos son efectuados por personas consideradas una amenaza para la seguridad de ese país.

De la Torre citó, por ejemplo, el caso de dos mexicanos, de 35 y 31 años, quienes intentaron ingresar por medio de sistemas de drenaje luego de haber sido deportados en el 2017 por delitos como posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina.

Un grupo de diecinueve migrantes mexicanos, entre los que se encontraban tres menores de edad, fueron hallados escondidos en un sistema de drenaje en la frontera entre California y México.https://t.co/jQXFyl2YLd — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 20, 2026

Las autoridades de la CBP indicaron que los migrantes serán enjuiciados o deportados por intentar ingresar de forma ilegal a EE. UU.

Este hecho ocurrió poco después de que el pasado 10 de mayo seis migrantes fueron encontrados sin vida cuando intentaban ingresar a EE. UU. en un vagón de carga en Texas.

Finalmente, distintas organizaciones civiles indicaron que, debido a las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump, los indocumentados se han visto obligados a asumir mayores riesgos para ingresar al país.

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