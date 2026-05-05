¿El padre los asesinó? los detalles de la familia hallada sin vida dentro de su vivienda en Houston

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¿El padre los asesinó? los detalles de la familia hallada sin vida dentro de su vivienda en Houston

Cuatro miembros de una familia fueron hallados sin vida en un vecindario en el centro de Houston, Texas, mientras las autoridades investigan quién pudo cometer el crimen.

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Escena del crimen en Estados Unidos

FOTO ILUSTRATIVA. Las autoridades de Houston investigan el hallazgo de los cuerpos sin vida de una familia dentro de su vivienda en River Oaks. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las autoridades de Houston investigan la muerte de cuatro miembros de una misma familia, cuyos cuerpos fueron hallados el 4 de mayo en su vivienda, ubicada en un vecindario de River Oaks.

De acuerdo con información del medio Univisión, las autoridades recibieron la alerta de la hermana de una de las víctimas y de la niñera, quienes intentaron contactar a la familia, pero no obtuvieron respuesta.

Al llegar a la vivienda, situada en la cuadra 2113 de la calle Kingston, cerca de Shepherd Drive y Westheimer Road, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de un hombre, una mujer y dos niños.

Las víctimas, según Univisión, presentaban heridas de bala, por lo que las autoridades investigan si uno de los miembros de la familia habría causado las muertes.

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Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre, de 52 años, habría disparado a su esposa, de 39, y luego a sus dos hijos, de cuatro y ocho años. Posteriormente, se habría quitado la vida.

Con respecto a la identidad de las víctimas, las autoridades señalaron que el Instituto de Ciencias Forenses del condado de Harris dará la información oportunamente, mientras continúan las investigaciones.

Por otro lado, la detective de homicidios L. Brooks dijo que, ante información preliminar que indicaba que la esposa fallecida estaba embarazada, aún no se contaba con confirmación.

Univisión agregó que las autoridades tampoco confirmaron si el arma utilizada en el hecho fue recuperada.

Finalmente, vecinos del sector sospechan que el hecho ocurrió durante la noche del domingo 3 de mayo y la madrugada del lunes 4.

Lea también: Cómo funciona la ley SB4, que permite a la policía de Texas arrestar y expulsar a migrantes

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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