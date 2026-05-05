¿El padre los asesinó? los detalles de la familia hallada sin vida dentro de su vivienda en Houston

Las autoridades de Houston investigan la muerte de cuatro miembros de una misma familia, cuyos cuerpos fueron hallados el 4 de mayo en su vivienda, ubicada en un vecindario de River Oaks.

De acuerdo con información del medio Univisión, las autoridades recibieron la alerta de la hermana de una de las víctimas y de la niñera, quienes intentaron contactar a la familia, pero no obtuvieron respuesta.

Al llegar a la vivienda, situada en la cuadra 2113 de la calle Kingston, cerca de Shepherd Drive y Westheimer Road, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de un hombre, una mujer y dos niños.

Las víctimas, según Univisión, presentaban heridas de bala, por lo que las autoridades investigan si uno de los miembros de la familia habría causado las muertes.

Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre, de 52 años, habría disparado a su esposa, de 39, y luego a sus dos hijos, de cuatro y ocho años. Posteriormente, se habría quitado la vida.

😔 A devastating scene unfolded in one of Houston’s most prominent neighborhoods.



Police say four people, believed to be Matthew and Thy Mitchell, co-owners of Traveler’s Table, and their two children, were found dead after a welfare check at their River Oaks home. Authorities… pic.twitter.com/koWNwXGAVJ — Chron (@chron) May 5, 2026

Con respecto a la identidad de las víctimas, las autoridades señalaron que el Instituto de Ciencias Forenses del condado de Harris dará la información oportunamente, mientras continúan las investigaciones.

Por otro lado, la detective de homicidios L. Brooks dijo que, ante información preliminar que indicaba que la esposa fallecida estaba embarazada, aún no se contaba con confirmación.

BREAKING UPDATE | Police gave an update tonight on what they believe to be a murder-suicide in the River Oaks area. Two adults and two kids -- all believed to be family members -- were found dead.



Latest: https://t.co/xDM5AOwxMH pic.twitter.com/m53BOtb2ky — KHOU 11 News Houston (@KHOU) May 5, 2026

Univisión agregó que las autoridades tampoco confirmaron si el arma utilizada en el hecho fue recuperada.

Finalmente, vecinos del sector sospechan que el hecho ocurrió durante la noche del domingo 3 de mayo y la madrugada del lunes 4.

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