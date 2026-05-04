¿Por un dolor de espalda? Cómo una discusión habría provocado que un hispano asesinara a su esposa en Houston

Autoridades del condado de Harris, en Houston, informaron que el 3 de mayo un hispano fue enviado a la cárcel tras ser acusado de la muerte de su esposa, de 39 años.

La información fue confirmada por el sheriff del condado de Harris, Ed González, quien detalló que el presunto agresor fue identificado como José Arquímedes Romero, mientras que su esposa se llamaba Yanira Nafin.

De acuerdo con la información que González compartió en redes sociales, Romero habría disparado contra su esposa debido a que ella supuestamente no tomaba en serio los dolores de espalda que él sufría.

Las autoridades señalaron que los hijos de la pareja, al escuchar los disparos, se escondieron de inmediato. De forma preliminar, no se reporta que los menores hayan resultado heridos.

"Tres niños estaban en la casa en ese momento, pero lograron esconderse cuando se escucharon los disparos y resultaron ilesos", dijo el sheriff.

También indicaron que fue el propio Romero quien llamó al 911 y se quedó dentro de su vivienda.

Arrest update:



The deceased victim has been identified as Yanira Nafin (39). Yanira was allegedly shot by her common-law husband, Jose Arquimides Romero (1-8-83). Romero was reportedly upset because Yanira was not taking his back pain serious enough. Three children were in the… https://t.co/D82cGlwCnA pic.twitter.com/QRSvtK71i0 — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 3, 2026

La pareja, de acuerdo con la información de la Policía, llevaba 16 años unida.

Finalmente, los cuerpos de socorro no pudieron salvar a Nafin, a pesar de haber llegado a su vivienda.

"Los detectives de homicidios acusaron a Romero por la muerte a tiros de Yanira. Fue ingresado en la cárcel del condado de Harris", señaló González.

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