¿Por un dolor de espalda? Cómo una discusión habría provocado que un hispano asesinara a su esposa en Houston

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¿Por un dolor de espalda? Cómo una discusión habría provocado que un hispano asesinara a su esposa en Houston

La policía de Houston encarceló a un hispano por asesinar a su esposa, debido a una supuesta discusión por un dolor de espalda que sufría el agresor.

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Escena del crimen en Estados Unidos

FOTO ILUSTRATIVA. Agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) trabajan en el lugar donde un bebé de siete meses resultó muerto por un disparo en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, EE. UU., el 1 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Autoridades del condado de Harris, en Houston, informaron que el 3 de mayo un hispano fue enviado a la cárcel tras ser acusado de la muerte de su esposa, de 39 años.

La información fue confirmada por el sheriff del condado de Harris, Ed González, quien detalló que el presunto agresor fue identificado como José Arquímedes Romero, mientras que su esposa se llamaba Yanira Nafin.

De acuerdo con la información que González compartió en redes sociales, Romero habría disparado contra su esposa debido a que ella supuestamente no tomaba en serio los dolores de espalda que él sufría.

Las autoridades señalaron que los hijos de la pareja, al escuchar los disparos, se escondieron de inmediato. De forma preliminar, no se reporta que los menores hayan resultado heridos.

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"Tres niños estaban en la casa en ese momento, pero lograron esconderse cuando se escucharon los disparos y resultaron ilesos", dijo el sheriff.

También indicaron que fue el propio Romero quien llamó al 911 y se quedó dentro de su vivienda.

La pareja, de acuerdo con la información de la Policía, llevaba 16 años unida.

Finalmente, los cuerpos de socorro no pudieron salvar a Nafin, a pesar de haber llegado a su vivienda.

"Los detectives de homicidios acusaron a Romero por la muerte a tiros de Yanira. Fue ingresado en la cárcel del condado de Harris", señaló González.

Lea también: Operativo de ICE en Houston deja más de 100 detenidos y un estadounidense rociado de gas pimienta

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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