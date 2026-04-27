“El Botas” es capturado en EE. UU.: cabecilla de Los Huistas es señalado de delitos de narcotráfico

Eugenio Darío Molina López, conocido por los alias “don Mario” o “el Botas”, es señalado por las autoridades estadounidenses de ser uno de los principales cabecillas del cartel Los Huistas, una organización de narcotráfico con operaciones en Huehuetenango, y vínculos con estructuras criminales en México. Los Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta US$10 millones, unos Q77 millones, por información que facilitara su captura.

De acuerdo con investigadores antinarcóticos de Guatemala, Molina López habría asumido el control total de la estructura criminal Los Huistas, luego de la captura y posterior extradición de Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “el Chicharra”.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que Molina López fue capturado en San Diego, California, el 24 de abril del 2026.

“Los líderes de los carteles no escriben el final de sus historias. Nosotros sí”, declaró el fiscal federal, Adam Gordon.

“Y una vez más, el capítulo final de la historia de un hombre considerado uno de los narcotraficantes de cocaína más notorios y prolíficos del mundo se escribe aquí, en el Distrito Sur de California”, añadió.

Kevin Murphy, agente especial interino a cargo de la sección de Investigaciones de Seguridad Nacional, en San Diego, California, dijo que la operación para capturar a Molina demuestra la eficacia del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, así como la colaboración con agencias de Estados Unidos y de Guatemala.

”El Departamento de Seguridad Nacional y nuestros socios de las fuerzas del orden lograron desmantelar una importante organización criminal transnacional, responsable del tráfico masivo de cocaína, y de amenazar la seguridad de ambas naciones. Esta operación subraya la importancia de un enfoque integral del gobierno y el compromiso inquebrantable de Departamento de Seguridad Nacional, y nuestros socios, para proteger a nuestras comunidades y defender el estado de derecho”, comentó.

El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que Molina compareció ante juez y durante la audiencia se declaró inocente. "La audiencia preliminar y la fijación de la fecha del juicio están programadas para el 11 de mayo próximo, a las 9 horas, ante la jueza federal Dana M. Sabraw", indicó EE. UU.

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Perfil y datos del acusado

Molina López nació el 2 de junio de 1964, en Huehuetenango. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mide aproximadamente 1.70 metros, tiene ojos café y cabello negro.

Una acusación formal presentada en el 2019 en el Distrito Sur de California, sostiene que Molina López supervisa el movimiento de cargamentos de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica hacia México, para luego ser enviados a Estados Unidos.

Operaciones y rutas del narcotráfico

De acuerdo con las investigaciones de EE. UU., Molina junto con Samayoa Recinos dirigía una estructura que no solo facilitaba el paso de droga, sino que también operaba el retorno de ganancias ilícitas desde el norte del continente hacia Guatemala.

Señala que Molina López forma parte de una red logística en el país, principalmente en el occidente, que incluía bodegas para almacenamiento temporal, rutas de transporte terrestre y propiedades utilizadas para facilitar el traslado discreto de cargamentos ilícitos.

Según Estados Unidos, esta estructura operó desde el 2010, y hasta el 2014 recibió cerca de 50 toneladas de cocaína para su posterior distribución.

Alleged Guatemalan Drug Kingpin With $10 Million Reward Arrested in San Diego https://t.co/rCYfVow2ao pic.twitter.com/3hbnnvNJ1p — US Attorney CAS (@SDCAnews) April 27, 2026

Decomisos vinculados a la estructura

Además, Molina López utilizaba bodegas ubicadas en la Ciudad de Guatemala para recibir la droga por toneladas. Desde allí, sus trabajadores trasladaban los cargamentos hacia fincas propiedad de Samayoa Recinos, en zonas fronterizas con México.

En abril y julio del 2018, el nombre de Molina López fue vinculado con varios decomisos de droga en el Pacífico guatemalteco. En esas fechas, se incautaron 4 mil 252 kilogramos de cocaína en tres operativos distintos.

En enero del 2019, en Houston, se decomisaron US$687 mil 335 en efectivo y 50 kilogramos de cocaína. Las autoridades estadounidenses atribuyeron estos ilícitos a la estructura dirigida por Molina López. Ese mismo año se reportaron otros operativos con decomisos de dinero vinculados con Los Huistas.

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Vínculos con carteles mexicanos fuertes

La organización ha sido descrita por autoridades de Estados Unidos como un eslabón clave en la cadena de tráfico de drogas que conecta Sudamérica con México y Estados Unidos.

Según EE. UU., Los Huistas han colaborado con carteles mexicanos como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, considerados entre los más poderosos del continente.

Sanciones internacionales y estructura criminal

En el 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Los Huistas y a varios de sus cabecillas por tráfico internacional de drogas. En esa resolución se mencionó a Molina López, a Samayoa Recinos, y a otros integrantes de la organización, entre ellos Fredy Salazar Flores, exdiputado suplente del Parlamento Centroamericano. Salazar se entregó a la justicia norteamericana y está a la espera de un juicio en su contra por narcotráfico.

"En marzo de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que ofrecía una recompensa de hasta US$10 millones por información que condujera al arresto y/o la condena de Molina López", señaló el comunicado.

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