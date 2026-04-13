Así operaba red de narcotráfico vinculada al exalcalde de El Rodeo, San Marcos, condenado en EE. UU.

El exalcalde de El Rodeo, San Marcos, Crysthian Omar Escobar Ángel, fue sentenciado a más de 27 años de prisión por trasiego de drogas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exjefe edil era uno de los cabecillas de una organización de narcotráfico a gran escala que operaba en Centroamérica y Norteamérica, mediante una estructura que permitía fabricar y trasladar toneladas de cocaína desde Colombia hasta ese país.

Los documentos establecen que la estructura, con sede en El Rodeo, fue identificada en el 2015 por agentes federales, quienes determinaron que la red tenía alcance en países centroamericanos para movilizar la droga, la cual era posteriormente distribuida en territorio estadounidense.

De acuerdo con los datos presentados en el tribunal, la organización contaba con una infraestructura sofisticada para la fabricación y traslado de cocaína, lo que le permitía operar de forma sostenida en distintos países.

Escobar Ángel, de 48 años, fue identificado como responsable de parte de estas operaciones. Al momento de ser vinculado al caso, fungía como alcalde de El Rodeo, San Marcos.

Las autoridades también documentaron el uso de amenazas de violencia como parte de la operación criminal. En uno de los mensajes interceptados, Escobar Ángel escribió: “Déjame hablar con alguien, solo necesito algunos detalles para mañana y le echaremos veneno… [D]éjame a ese [insulto]… Vamos a [insulto] darle una paliza…”.

El caso derivó en su acusación en el 2019 en el Distrito Este de Texas. Posteriormente, se declaró culpable de conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, con conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos. El 7 de abril del 2026, un juez federal lo sentenció a 327 meses de prisión.

Antejuicio contra Escobar y otros funcionarios

Escobar Ángel ganó las elecciones para la alcaldía de El Rodeo, San Marcos, en el 2019 con el partido CREO. Tres años después, el Ministerio Público solicitó el retiro de inmunidad, junto a otros tres funcionarios, por su implicación en el trasiego de estupefacientes.

La acción ocurrió en el 2022 cuando las autoridades de Estados Unidos presentaron una acusación en la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas contra Escobar Ángel; Esvin Fernando Marroquín Tupas, entonces jefe edil de Cuilapa, Santa Rosa; José Armando Ubico, quien fungía como diputado al Congreso de la República, y Freddy Salazar Flores, yerno del cabecilla de Los Huistas y quien llegó en el 2019 al Parlamento Centroamericano como diputado suplente.