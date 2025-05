Freddy Salazar, presunto líder de Los Huistas y socio del “Chicharra”, comparece en EE. UU.

Este 15 de mayo el Departamento de Justicia de EE. UU. informó que Freddy Arnoldo Salazar Flores, presunto socio de Aler Baldoremo Samayoa Recinos, presunto capo del grupo criminal denominado "Los Huistas", compareció ante un tribunal de EE. UU. por delitos relacionados al narcotráfico.

Según el comunicado de las autoridades de EE. UU. Flores compareció ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, ya que el pasado 14 de mayo habría regresado de manera voluntaria del extranjero al país estadounidense.

El Departamento de Justicia indica que en el año 2017, Flores fue acusado de importar, en colaboración con otras personas, más de cinco kilogramos de cocaína a EE. UU. desde países como Guatemala, Honduras y México.

Por otro lado, "Chicharra" fue acusado de delitos relacionados al narcotráfico en agosto de 2018.

"Flores, Samayoa y su organización de tráfico de droga, conocida como Los Huistas, actuaban como un eslabón fundamental en la cadena de suministro ilícito de cocaína desde Sudamérica a cárteles mexicanos y, en última instancia, a EE. UU.", señalan las autoridades estadounidenses.

Agregan que Flores y Samayoa controlaban y operaban una "red de transporte dentro de Guatemala", la cual, en palabras de las autoridades de EE. UU., incluía almacenes, rutas de camiones y propiedades ubicadas en la frontera entre Guatemala y México.

