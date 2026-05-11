Qué se sabe de los siete migrantes hallados muertos cerca de vías del tren en Texas

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Qué se sabe de los siete migrantes hallados muertos cerca de vías del tren en Texas

Autoridades de Texas investigan la muerte de siete migrantes hallados cerca y dentro de un vagón de tren en la frontera con México.

EFE

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Foto de referencia. Autoridades investigan la muerte de siete migrantes hallados cerca y dentro de un tren en Texas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Autoridades investigan la muerte de siete migrantes hallados cerca y dentro de un tren en Texas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Un séptimo cadáver fue encontrado este lunes cerca a las vías del tren en el condado de Bexar (Texas), que se cree hace parte del grupo de seis personas halladas muertas dentro un vagón de carga, según informaron las autoridades.

El Alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, explicó a la prensa que se trata de un residente mexicano que, se cree, está vinculado a los cuerpos hallados en un tren en Laredo este domingo.

Las autoridades vincularon el hallazgo de hoy con los cuerpos encontrados por el Departamento de Policía de Laredo, tras responder a una llamada de emergencia de un trabajador de un patio ferroviario que encontró a los inmigrantes sin vida.

Cinco de las víctimas halladas en Laredo habrían muerto por hipertermia, según información de la Oficina del Médico Forense del condado de Webb citada por la televisora KSAT.

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Las autoridades aún no han publicado la identidad de las personas que murieron en el vagón, pero revelaron que se trata de cinco hombres y una mujer. Habría un menor de edad dentro del grupo de seis fallecidos.

“Estamos esperando más detalles para notificar a las familias de las víctimas, aún no tenemos nacionalidades o los nombres”, indicó a EFE José Espinoza, el oficial encargado de información pública. No obstante, se cree que la mayoría son mexicanos.

Las autoridades ya abrieron una investigación sobre el hecho. Laredo, ubicada a unos 200 kilómetros al sur de San Antonio, es uno de los puertos de entrada más concurridos entre EE.UU. y México.

Activistas han advertido que la campaña del presidente Donald Trump de deportaciones masivas ha obligado a los inmigrantes a tomar mayores riesgos para ingresar al país.

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