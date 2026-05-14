Detenido junto a su hijo: mexicano es capturado por ICE en un control policial en Texas y su familia exige justicia

Gerardo Reyes es un migrante mexicano que recientemente fue trasladado a un centro de detención del ICE en Texas, debido a que fue arrestado en un control policial mientras conducía su vehículo en compañía de su hijo.

Ahora, los familiares del mexicano exigieron este 14 de mayo mayor transparencia y sanciones más severas para el agente del ICE involucrado en el caso.

La Policía de San Marcos anunció posteriormente que el agente Jaciel Cortina, involucrado en la detención de Reyes, fue suspendido temporalmente por 24 horas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Los informes preliminares afirman que el oficial Cortina habría violado tres reglamentos del departamento de Policía al momento de detener a Reyes y a su hijo.

Uno de ellos consiste en presentar información inexacta en una declaración jurada, además de no explicar de forma clara los motivos legales de la captura de Reyes.

The family of Gerardo Reyes Gonzalez is trying to force ICE to release the San Marcos man from the T. Don Hutto Detention Center in Taylor while his case is processed.https://t.co/ibkpdMLD7y — CBS Austin (@cbsaustin) May 15, 2026

“Me escupieron en la cara”

San Juan Escalante, esposa de Reyes, dijo que las sanciones contra el agente “no son suficientes”, luego de que su esposo permaneciera retenido por más de dos meses en un centro de detención ubicado en Hutto.

“Sentí como que me escupieron en la cara, porque no asumieron la responsabilidad de que se equivocaron y tienen que arreglarlo”, dijo la mujer a la agencia EFE.

La fiscalía del distrito de Hays decidió desestimar los cargos por “obstrucción de funciones públicas” que habían presentado contra Reyes; sin embargo, imputaciones similares contra su hijo Esteban, de 17 años, siguen vigentes.

No obstante, según señaló el fiscal adjunto Greg Coxx en un documento que anuncia la decisión, la fiscalía considera que el oficial de Policía actuó “dentro de su autoridad legal” al momento de efectuar el arresto.

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