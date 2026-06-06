FIFA cancela boletos del Mundial 2026 que fueron entregados gratis por error

La FIFA confirmó el 4 de junio que alrededor de 60 personas que compraron boletos para el Mundial 2026 los obtuvieron gratis a causa de un error en el sistema.

Según un comunicado de la FIFA publicado en X, los aficionados recibieron un correo electrónico el 3 de junio en el que se les informó que deben pagar el monto completo correspondiente si desean conservar los boletos.

“FIFA puede confirmar que aproximadamente 60 aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 recibieron una comunicación el miércoles 3 de junio relacionada con boletos que habían sido asignados sin costo (US$0) debido a un problema previo en el procesamiento del pago durante el proceso de compra. Los boletos solicitados por estos aficionados continúan reservados y se les ha invitado a completar el pago del monto correcto. La FIFA lamenta el error y cualquier inconveniente ocasionado”, señala el comunicado.

Las declaraciones de la FIFA surgieron en respuesta a una publicación que aparentemente mostraba una captura de pantalla de uno de los correos electrónicos enviados a los afectados.

En el mensaje se indicaba que todos los pedidos de boletos con “precios incorrectos” fueron cancelados y que los interesados que recibieron entradas gratuitas tienen siete días para pagar.

Según el correo, los boletos con precio de US$0.00 fueron vendidos el 21 de mayo.

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Una publicación de Ticket Talk Network destacó que los partidos afectados correspondían a la fase de grupos que se disputará en Toronto, Canadá. Ninguno involucra a Estados Unidos, con selecciones como Canadá, Bosnia y Herzegovina, Ghana, Panamá, Alemania, Costa de Marfil, Croacia, Senegal e Irak.

En el Mundial 2026, se estima que la FIFA genere ingresos aproximados de US$11 mil millones. Además, el sistema de precios dinámicos ha generado aumentos significativos y críticas de los aficionados.

“La FIFA lamenta el error y las molestias ocasionadas”, añade el órgano rector del fútbol profesional.

La FIFA continúa con la venta de las entradas de la competición, que se inicia el 11 de junio en el estadio Azteca, en Ciudad de México, con el partido entre Sudáfrica y México.

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De acuerdo con ESPN, esta situación se suma a una serie de controversias relacionadas con el programa de venta de entradas. En la actualidad, las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey investigan posibles violaciones de las leyes de protección al consumidor.

Al mismo tiempo, la FIFA opera su propia plataforma de reventa con una comisión del 15% tanto para compradores como para vendedores.

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Finalmente, la FIFA también dio marcha atrás y, tras prohibir inicialmente a los aficionados llevar botellas de agua a los estadios, anunció que sí se podrá acceder a los recintos con una “botella de agua de plástico blando”.

El director de operaciones del Mundial, Heimo Schirgi, explicó que no se permitirá el ingreso de botellas duras o reutilizables “por motivos de seguridad”.

El precio de los boletos para el Mundial 2026 es considerablemente más elevado en comparación con ediciones anteriores.

Cuando Canadá, Estados Unidos y México obtuvieron la sede del campeonato en el 2018, las federaciones de fútbol prometieron vender miles de entradas a US$21 cada una para los partidos de la fase de grupos.