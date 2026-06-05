FIFA exhibe la Copa del Mundo en Ciudad de México antes del inicio del Mundial 2026

La FIFA exhibe desde este viernes en Ciudad de México la versión original del trofeo de la Copa del Mundo, considerado el galardón más codiciado del fútbol. La histórica pieza podrá visitarse de manera gratuita hasta el próximo 8 de junio en el Centro Deportivo Utopía Mixiuhca, ubicado en la zona centro de la capital mexicana.

El evento contó con la presencia de figuras políticas y deportivas, entre ellas la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada; la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes; y la representante de México rumbo al Mundial 2026, Gabriela Cuevas, además de ejecutivos de una de las marcas patrocinadoras del torneo.

También asistieron como invitados especiales dos leyendas del fútbol mundial: Hugo Sánchez, ícono del balompié mexicano, y el brasileño Roberto Carlos, campeón del mundo en Corea-Japón 2002, quien tuvo el privilegio de levantar y besar el trofeo durante la ceremonia.

Cabe recordar que la FIFA mantiene una estricta norma que establece que únicamente los futbolistas campeones del mundo y los jefes de Estado en funciones pueden tocar la copa original. En ese sentido, Roberto Carlos comentó: “Tengo una réplica en casa con el mismo peso y las mismas historias”, en alusión a su conquista mundialista en 2002.

Por su parte, Hugo Sánchez tomó con humor la situación al señalar que no podía tocar el trofeo por no haber ganado un Mundial, aunque afirmó que México es “campeón del mundo en ser anfitrión”, en referencia a su historia como sede.

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA está fabricado en oro macizo de 18 quilates, pesa más de seis kilogramos y fue diseñado en 1974. Esta pieza única solo sale del Museo de la FIFA en Suiza en ocasiones especiales, como la gira oficial del Trophy Tour o la final de la Copa del Mundo.

La copa permanecerá en exhibición hasta pocos días antes del inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca, donde México será protagonista.

México será una de las tres sedes del torneo junto a Estados Unidos y Canadá. En territorio mexicano se disputarán encuentros en tres estadios: el Estadio Azteca en Ciudad de México, el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara.

En total, el país albergará cerca de diez partidos, incluido el duelo inaugural. La mayoría corresponderán a la fase de grupos, aunque también se contempla al menos un encuentro de eliminación directa.

Este evento marcará un hecho histórico, ya que México se convertirá en el primer país en organizar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026), consolidando su peso dentro del fútbol internacional.