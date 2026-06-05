“El Último Tango”: los botines con los que Messi disputará el Mundial 2026

El Mundial 2026 inicia el 11 de junio. Lionel Messi, uno de los jugadores más importantes de las últimas dos décadas, participará en su sexto torneo mundialista a los 39 años. Esta vez lo hará como capitán de la Selección Argentina, buscando cerrar su participación en la competencia más importante del fútbol.

Este viernes 5 de junio, Adidas presentó los Adidas F50 Messi “El Último Tango”, los botines que el argentino usará durante el torneo. El nombre hace referencia a la tradición rioplatense del tango y al carácter de despedida que representa esta edición para el capitán albiceleste.

El diseño rinde homenaje a los botines que Messi utilizó en Alemania 2006. Predomina el color blanco, con acentos en celeste inspirados en la camiseta argentina y detalles en oro. La silueta corresponde a la nueva F50.6 Future, una evolución de la F50 de hace dos décadas.

Estos botines incorporan la tecnología HybridTouch+, un material sintético que ofrece un tacto preciso con el balón, y el sistema Halocage+, una estructura interna que proporciona mayor estabilidad en los cambios de dirección y giros. Además, cuentan con tacos iridiscentes que brillan bajo las luces de los estadios.

En 2006, Messi utilizó una versión ligera del F30. Ahora regresa a la misma línea de velocidad, pero con las actualizaciones tecnológicas de 2026. Messi ya los ha utilizado en entrenamientos con la Selección Argentina y se espera que sean sus botines principales durante el torneo.

A sus 39 años, que cumplirá el 24 de junio, Messi acumula 13 goles y 8 asistencias en 26 partidos mundialistas, siendo el jugador con más presencias en la historia de Argentina en Copas del Mundo.

Los zapatos “El Último Tango” simbolizan el paso del tiempo en la carrera de uno de los grandes referentes del fútbol argentino, desde sus inicios en Rosario hasta su participación en el Mundial 2026.