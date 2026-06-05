La foto vikinga de Haaland y el duro calor de Estados Unidos: las dos imágenes que definen a Noruega antes del Mundial 2026

La selección de Noruega se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales por dos imágenes que reflejan momentos muy distintos de su preparación para el Mundial 2026.

Por un lado, destaca la fotografía oficial del plantel realizada por el fotógrafo británico David Yarrow. En ella, Erling Haaland, Martin Ødegaard y el resto de los convocados aparecen caracterizados como guerreros vikingos en una playa cercana a Oslo, con armaduras, escudos, espadas y embarcaciones tradicionales de fondo.

La imagen, titulada The Vikings are Coming ("Los vikingos llegan"), fue impulsada por la Federación Noruega de Fútbol como parte de la presentación del equipo que disputará la Copa del Mundo y busca establecer un vínculo con elementos de la historia y la cultura del país.

En contraste, otra serie de fotografías muestra las exigentes condiciones de entrenamiento que afronta el equipo en Greensboro, Carolina del Norte, donde realiza su preparación para el torneo.

Bajo temperaturas de entre 32 y 35 grados y altos niveles de humedad, varios jugadores, entre ellos Haaland, fueron captados descansando sobre el césped durante las pausas de hidratación después de las sesiones de trabajo.

El cuerpo técnico encabezado por Ståle Solbakken eligió Greensboro como base de operaciones por sus instalaciones deportivas y su cercanía con el aeropuerto. Además, el equipo ha trabajado durante las últimas semanas en la adaptación a las condiciones climáticas que encontrará durante el Mundial.

Noruega integra el Grupo I junto con Francia, Senegal e Irak. Su debut será el 16 de junio ante la selección iraquí en el Gillette Stadium de Boston.

El contraste entre la fotografía oficial inspirada en la cultura vikinga y las imágenes de los entrenamientos bajo altas temperaturas ha generado numerosas reacciones en redes sociales durante los primeros días de concentración.

Noruega regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y llega al torneo con una generación encabezada por Haaland y Ødegaard.