Así ha sido el historial de Guatemala contra las selecciones de Europa

La derrota 3-1 frente a la selección de República Checa no solo representó el tercer revés de la Selección Nacional de Guatemala en 2026, sino que también amplió una de las estadísticas más complejas en la historia de la Azul y Blanco: sus enfrentamientos contra equipos de Europa.

El amistoso disputado el 4 de junio en territorio estadounidense enfrentó a dos selecciones con realidades muy diferentes. Mientras los checos afinan detalles para su participación en la Copa del Mundo 2026, Guatemala continúa construyendo un nuevo proceso bajo la dirección del técnico Luis Fernando Tena, cuyo principal objetivo es fortalecer al equipo de cara a la Liga de Naciones de Concacaf que arrancará en septiembre y sentar las bases para la eliminatoria rumbo al Mundial 2030.

Sin embargo, más allá del resultado inmediato, el partido volvió a confirmar una tendencia histórica que ha acompañado a la Selección de Guatemala durante décadas. Desde su primer enfrentamiento contra una selección europea en 1968, Guatemala ha disputado 18 partidos frente a selecciones europeas y los números reflejan una marcada superioridad del fútbol del viejo continente.

El balance es contundente: una victoria, tres empates y 14 derrotas. En esos encuentros, Guatemala ha marcado apenas 11 goles y ha recibido 54, para una diferencia negativa de 43 anotaciones.

La única victoria de la Selección Nacional se remonta al 14 de octubre de 1968, cuando derrotó 1-0 a Checoslovaquia durante los Juegos Olímpicos de México. Paradójicamente, casi seis décadas después, la actual República Checa volvió a cruzarse en el camino de los guatemaltecos y terminó imponiendo condiciones con un triunfo de 3-1.

Los empates llegaron frente a Israel (0-0 en 1976), Polonia (2-2 en 1992) y Armenia (1-1 en 2000). El resto de los enfrentamientos concluyeron con derrotas.

Entre los resultados más dolorosos aparecen las goleadas sufridas ante Francia (8-1 en 1986), Armenia (7-1 en 2016) e Israel (7-0 en 2018), encuentros que evidenciaron las diferencias competitivas frente a selecciones con una estructura futbolística más desarrollada.

No obstante, el contexto actual es diferente. Guatemala ya no persigue una clasificación mundialista inmediata, sino que se encuentra en una etapa de reconstrucción y consolidación. Los amistosos frente a selecciones europeas permiten medir el verdadero nivel de la Bicolor ante rivales de mayor exigencia, identificar debilidades y acelerar el crecimiento de una generación que buscará ser protagonista en el próximo ciclo mundialista.

La derrota ante República Checa deja aspectos por corregir, pero también enseñanzas valiosas para un proyecto que apenas inicia una nueva etapa. La historia demuestra que Europa ha sido un territorio complicado para la Selección de Guatemala; el desafío ahora es convertir esas experiencias en aprendizaje para reducir una brecha que durante casi seis décadas ha sido evidente en los números y en la cancha.

Historial de Guatemala ante selecciones europeas: