Quién es William Jehú Fajardo, el delantero que marcó su primer gol con Guatemala ante República Checa

Apenas en su segundo partido con la Selección Nacional de Guatemala, William Jehú Fajardo Montenegro ya dejó huella. Al minuto 40 del amistoso ante República Checa, el delantero de 25 años apareció en el área tras una desatención defensiva del rival y remató con potencia para enviar el balón al fondo de la red. El tanto significó el empate transitorio 1-1.

Aunque Guatemala cayó finalmente 3-1, la anotación de Fajardo destacó en el encuentro y confirmó el buen momento que atraviesa el jugador nacido en Sanarate, El Progreso.

Su convocatoria para la Fecha FIFA de junio no fue casual. Durante el Torneo Clausura 2026, Fajardo se consolidó como el máximo goleador guatemalteco del campeonato al marcar 11 goles en 20 partidos con Atlético Mictlán, además de registrar una asistencia.

En toda la temporada 2025-2026 acumuló 13 goles en 41 partidos, cifras que le valieron el llamado de Luis Fernando Tena y lo posicionaron como una de las alternativas ofensivas de la Selección.

Trayectoria y presente

Nacido el 26 de enero del 2001 en Sanarate, El Progreso, William Jehú Fajardo Montenegro mide 1.78 metros y juega con perfil derecho.

Formado en las fuerzas básicas de Deportivo Sanarate, ha desarrollado su carrera con equipos como Comunicaciones, Achuapa, Guastatoya y Atlético Mictlán.

En julio del 2025 se incorporó a Atlético Mictlán, donde atravesó el mejor momento de su carrera profesional. Su rendimiento en el Clausura 2026 le abrió las puertas de la Selección Nacional y también le permitió dar un paso adelante en su trayectoria: en mayo del 2026, Antigua GFC lo anunció como uno de sus refuerzos para la temporada 2026-2027.

Carrera internacional

Debut con la Selección Nacional: 2024, ante El Salvador, en un partido amistoso.

Primer gol con la Selección Nacional: 4 de junio del 2026, ante República Checa, al minuto 40.

Con dos apariciones y un gol con la Azul y Blanco, Fajardo forma parte de la nueva generación de delanteros que busca consolidarse en el proceso de la Selección.

Estilo de juego

Puede desempeñarse por la banda derecha, como extremo izquierdo o como mediapunta. Destaca por su movilidad, capacidad de definición y aporte en labores ofensivas.

A sus 25 años, llega a Antigua GFC en un momento importante de su carrera, con el objetivo de mantener su rendimiento y seguir en la consideración del cuerpo técnico de la Selección Nacional.