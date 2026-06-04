Video | Así fueron los goles de República Checa, selección mundialista que venció a Guatemala

República Checa, selección que se prepara para disputar la Copa del Mundo 2026 en el Grupo A junto a Corea del Sur, Sudáfrica y México, derrotó 3-1 a Guatemala en Harrison, Nueva Jersey.

Los europeos aprovecharon sus oportunidades y dos errores puntuales de la Bicolor para quedarse con la victoria.

Este fue un duelo un amistoso que sirvió como parte de su puesta a punto rumbo al torneo más importante del futbol internacional.

El primer golpe llegó apenas al minuto 11. Pavel Šulc filtró un balón para Patrik Schick, quien recibió por el sector derecho, superó a su marcador y sacó un potente remate de zurda que venció al guardameta guatemalteco para colocar el 1-0.

A pesar del dominio checo en la posesión, Guatemala respondió con peligro al minuto 21. Tras una recuperación en defensa, la Bicolor encontró espacios para el contragolpe y José Rosales estuvo cerca de igualar el marcador con un disparo que pasó muy cerca del poste.

La anotación del empate llegó cinco minutos antes del descanso. Un saque de banda largo provocó una descoordinación entre el defensor Ladislav Krejčí, el portero Matěj Kovář y Štěpán Chaloupek. El balón quedó suelto dentro del área y William Fajardo aprovechó el error para marcar el 1-1 con un remate raso.

GUATEMALA HAVE EQUALIZED AGAINST CZECH REPUBLIC 🇬🇹🇨🇿



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Para la segunda mitad, el técnico Miroslav Koubek realizó varias modificaciones y los cambios terminaron siendo determinantes para recuperar el control del marcador.

Al minuto 69, una prolongada secuencia de pases terminó con un preciso centro de David Douděra al área. Tomáš Chorý ganó la posición y marcó de cabeza el 2-1, dejando sin opciones al guardameta nacional.

Guatemala está perdiendo 2-1 con la República Checa en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey EEUU. Partido amistoso previo a la participación de los checos en la Copa del Mundo 2026 pic.twitter.com/JIR4d3ik0o — 📡 | Red Informativa (@RedInfoSol) June 5, 2026

Cuando Guatemala intentaba reaccionar, llegó el golpe definitivo. En el minuto 79, una pérdida de balón en salida fue castigada por Denis Višinský, quien empujó la pelota al fondo de la red para establecer el 3-1 definitivo y firmar su primer gol con la selección absoluta de República Checa.

República Checa, rival de México en el Mundial, venció en partido preparatorio 3-1 a Guatemala del ‘Flaco’ Tena.



Denis Visinsky cerró la cuenta con este regalo ⬇️ pic.twitter.com/52HSb7N4UC — Santiago Puente (@santipuente) June 5, 2026

Los europeos todavía generaron algunas opciones más durante el cierre del encuentro, pero el marcador ya no se movió. Con este resultado, República Checa concluyó una de sus últimas pruebas antes del Mundial 2026, donde compartirá grupo con Corea del Sur, Sudáfrica y México.

Para Guatemala, el amistoso representó una exigente evaluación frente a un rival mundialista que mostró por qué es considerado uno de los equipos más competitivos del futbol europeo actual.