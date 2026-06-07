EN VIVO | Guatemala vs. Ecuador: sigue el minuto a minuto del amistoso en Columbus

Guatemala y Ecuador se enfrentan este domingo en Columbus, Ohio, en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de junio para la Selección Nacional. La Bicolor busca su primera victoria del año tras la derrota 1-3 ante República Checa.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena acumula tres derrotas consecutivas en 2026 y espera recuperar confianza antes del inicio del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030. William Jehú Fajardo llega motivado tras marcar su primer gol con la Selección.

Ecuador afronta el encuentro como su última prueba antes de debutar en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil. La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, llega respaldada por una sólida campaña en las eliminatorias sudamericanas.

Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y Kendry Páez destacan entre las principales figuras ecuatorianas. Mientras tanto, la afición guatemalteca en Estados Unidos promete hacerse sentir en Columbus para apoyar a la Bicolor.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

07 de junio 2026, 16:08h Fin del partido

Guatemala cae 3-0 ante ecuador y suma su cuarta derrota consecutiva en el 2026. Ecuador cierra su preparación de cara a su debut en la Copa del Mundo ante Costa de Marfil.

07 de junio 2026, 15:57h Debuta Arian Recinos

Ingresa al 80 el joven legionario Arian Recinos para debutar con la Selección absoluta de Guatemala.

07 de junio 2026, 15:55h ¡Gol de Ecuador!

Pervis Estupiñán aprovecha un error en la salida del guardameta Nicholas Hagen para definir el tercero del conjunto ecuatoriano al 77' de juego.

07 de junio 2026, 15:49h ¡Gol de Ecuador!

Con un centro de Ángelo Preciado, recibe para definir de cabeza Nilson Angulo. Ecuador lo gana 2-0 sobre Guatemala al 72'.

07 de junio 2026, 15:44h Cambio en la Selección de Guatemala



Sale Darwin Lom. Ingresa Arquimides Ordoñez.

07 de junio 2026, 15:22h Inicia el segundo tiempo

@latriecu / PL

07 de junio 2026, 15:01h ¡Medio tiempo!



Los equipos se van al vestuario con ventaja mínima para Ecuador. Un primer tiempo parejo en el Scott Miracle-Gro Field donde la Tri supo aprovechar un penal a favor convertido por Jordy Caicedo. Guatemala intentó responder y se acercó al arco ecuatoriano, pero se va al descanso con las manos vacías. Todo por decidirse en la segunda mitad.

07 de junio 2026, 14:50h Ecuador se acerca al segundo



El defensa Marcelo Hernández evita el segundo del combinado ecuatoriano al desviar un disparo peligroso de Alan Minda.

07 de junio 2026, 14:36h ¡Gol de Ecuador!

¡Jordy Caicedo al corazón del arco! Ecuador abre el marcador desde el punto penal y ya gana 1-0 a Guatemala en el Scott Miracle-Gro Field.

07 de junio 2026, 14:32h Penal a favor de Ecuador

Una entrada imprudente del jugador guatemalteco José Morales sobre Alan Minda en el área y el árbitro señaló el punto penal sin dudarlo.

07 de junio 2026, 14:15h ¡Inicia el partido!

Guatemala y Ecuador se enfrentan en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de junio para la Selección Nacional.

07 de junio 2026, 13:30h Los equipos realizan la entrada en calor

@latriecu / PL

07 de junio 2026, 13:15h Alineación de la Selección de Ecuador



@latriecu / PL

07 de junio 2026, 13:10h Alineación de la Selección de Guatemala

