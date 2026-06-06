Gurjot Singh y Ellery Mendell se coronan campeones del J100 Copa Universidad Galileo 2026

Estados Unidos dominó el J100 Copa Universidad Galileo 2026. Gurjot Singh y Ellery Mendell se proclamaron campeones del torneo juvenil internacional disputado en Guatemala y avalado por la Federación Nacional de Tenis de Campo en lo que fue una semana de alto nivel competitivo con participación de promesas del tenis juvenil de varios continentes.

Singh confirmó su condición de favorito en la rama masculina al derrotar a su compatriota Tristan Stratton por 6-3 y 6-2 mientras que Mendell se impuso en la final femenina ante la joven promesa india Srishti Kiran de apenas 13 años por 6-4 y 6-3 en lo que fue una de las grandes revelaciones del campeonato.

El dominio estadounidense también se extendió a los dobles masculinos donde Singh y Stratton completaron una semana perfecta al imponerse por 6-1 y 6-1 al guatemalteco Antonio Castellanos y al estadounidense Indra Vergne. En la rama femenina de dobles Hanne Estrada y Eve Thibault conquistaron el título tras vencer a Abril Cárdenas y Sarah Stoyanov por 7-5 y 6-1 cerrando una semana de dominio norteamericano en el torneo guatemalteco.

Ellery Mendell se impuso en la final femenina ante la joven promesa india Srishti Kiran. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

La participación nacional dejó aspectos muy positivos a lo largo de toda la semana. Alison Oliva fue la figura guatemalteca más destacada al llegar a los cuartos de final donde exigió al máximo a Filipa Delgado la segunda sembrada del torneo ganando el primer set y llevando la definición hasta un tie-break en el tercero en uno de los encuentros más emocionantes del certamen.

Ronaldo Cotom también alcanzó los cuartos de final en la rama masculina llevando a tres sets su duelo ante el estadounidense Indra Vergne mientras que Antonio Castellanos protagonizó la mejor actuación local al llegar hasta la final de dobles masculinos convirtiéndose en el único guatemalteco en disputar un partido por el título en el torneo.

El torneo representó una plataforma valiosa para los tenistas locales que pudieron medir su nivel ante competidores del circuito juvenil internacional y las actuaciones de Oliva Cotom y Castellanos reflejaron el crecimiento sostenido del tenis guatemalteco frente a rivales de distintos continentes.