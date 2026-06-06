Alejandra Higueros es número 1 del mundo en poomsae: Guatemala en la cima del ranking mundial

Guatemala alcanzó un nuevo hito en el deporte internacional gracias a Alejandra Higueros, quien se convirtió en la número uno del ranking mundial de World Taekwondo en la modalidad de freestyle poomsae. La atleta guatemalteca lidera la clasificación con 181.99 puntos, según la actualización de junio de 2026, por delante de la surcoreana Ye Eun Cha y la danesa Eva Sandersen.

El ascenso de Higueros representa el mayor logro para el taekwondo nacional y confirma el crecimiento de Guatemala en una disciplina que ha ganado protagonismo en los últimos años. Además, consolida a la deportista como una de las principales figuras del poomsae a nivel mundial.

La guatemalteca llegó a la cima tras una destacada primera mitad de temporada. Aunque durante los primeros cinco meses de 2026 se mantuvo en el tercer puesto de la clasificación, sus recientes actuaciones internacionales le permitieron escalar hasta el liderato del ranking mundial.

Entre los resultados más importantes figuran las medallas obtenidas en el Campeonato Panamericano G4 de Río de Janeiro, donde también fue reconocida como Mejor Atleta, así como las cuatro preseas conquistadas en dos competencias disputadas en Londres, actuaciones que impulsaron su ascenso hasta el primer lugar del mundo.

Guatemala además no es un caso aislado en el ranking ya que Lucía Icuté ocupa el cuarto lugar en la clasificación femenina de freestyle con 88.45 puntos y César Aguilar se sitúa en el séptimo lugar de la rama masculina con 60.98 unidades reflejando el crecimiento sostenido del poomsae guatemalteco en los últimos años.

Rumbo a los Juegos Centroamericanos

Con la mirada puesta en sus próximos desafíos, Alejandra Higueros y la selección nacional continúan su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana. La atleta buscará trasladar su gran momento deportivo a una de las competencias más importantes del ciclo olímpico regional.

Los recientes resultados fortalecen las expectativas de la delegación nacional y reafirman a Guatemala como una de las principales potencias mundiales en poomsae de cara a la próximas competiciones internacionales.