Alejandra Higueros brilla en Londres y conquista 4 medallas en dos competencias de poomsae

Alejandra Higueros reafirmó este fin de semana su lugar entre las mejores del poomsae mundial al conquistar cuatro medallas en dos competencias celebradas en Londres. La taekwondista guatemalteca participó en el London Open Poomsae 2026 y el WT President's Cup Europe 2026 los días 2 y 3 de mayo, donde se midió ante más de 90 atletas representantes de potencias mundiales en esta disciplina. Sus resultados confirman que Guatemala sigue teniendo un referente de clase mundial en el poomsae femenino.

En el WT President's Cup Europe 2026, competencia de categoría G3 celebrada el 3 de mayo, Higueros fue la figura indiscutible. La guatemalteca se coronó campeona en poomsae reconocido individual femenino en una división con 98 competidoras. Su segunda medalla de oro llegó en la modalidad de freestyle individual femenino, consolidando una actuación de alto nivel que le permitió sumar 30 puntos al primer lugar en cada modalidad, fortaleciendo así su posición en el ranking mundial de World Taekwondo.

En el London Open Poomsae 2026, disputado el día anterior, Higueros también subió al podio en ambas modalidades. La guatemalteca obtuvo la medalla de bronce en poomsae reconocido individual femenino en una división de 90 competidoras, y la medalla de plata en freestyle individual femenino, sobresaliendo ante atletas de países como Dinamarca, España, Suecia, Finlandia, Croacia e Irlanda en lo que fue una actuación completa a lo largo de los dos días de competencia en la capital británica.

Sus medallas en Londres

WT President's Cup Europe 2026:

Oro: Poomsae reconocido individual femenino

Oro: Freestyle individual femenino

London Open Poomsae 2026:

Plata: Freestyle individual femenino

Bronce: Poomsae reconocido individual femenino

Guatemala también brilló con César Aguilar

Higueros no fue la única representante guatemalteca en subir al podio en Londres. César Aguilar conquistó la medalla de bronce en el WT President's Cup en freestyle individual masculino, en una división con competidores de distintos países del mundo, completando así una participación de cinco medallas totales para el poomsae guatemalteco en la capital británica.

La actuación del equipo guatemalteco en Londres forma parte de su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán en julio próximo. Con Higueros como tercera en el ranking mundial y con resultados como los de este fin de semana, Guatemala llega con grandes expectativas a la cita regional donde el poomsae chapín buscará demostrar nuevamente que su nivel compite con los mejores del mundo.