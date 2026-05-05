Jaycko Bourdet participará en su primera Copa del Mundo de Gimnasia en Bulgaria

El gimnasta guatemalteco Jaycko Bourdet dará un paso histórico en su carrera este fin de semana al debutar en la Copa del Mundo de Gimnasia que se disputará del 9 al 12 de mayo en Varna, Bulgaria.

El nacional viajó el domingo 3 de mayo junto a su entrenador argentino Benjamín Paz para aprovechar los entrenamientos oficiales y afinar los últimos detalles antes de una competencia que reunirá a más de 100 atletas de 30 países, incluyendo figuras de talla mundial como el británico Max Whitlock, tres veces campeón olímpico.

Bourdet competirá en cuatro aparatos: suelo, salto, paralelas y arzones, en lo que representa su ingreso oficial a la élite internacional de la gimnasia tras su reciente ascenso a la categoría mayor. El guatemalteco llega a Bulgaria con el respaldo de una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos 2025 donde conquistó cuatro medallas de oro y dos de plata, además de sumar una presea de oro y una de plata en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, resultados que lo posicionan como una de las figuras más importantes de la gimnasia centroamericana en la actualidad.

El entrenador Paz destacó el trabajo realizado desde enero para llegar en las mejores condiciones a esta Copa del Mundo. "El trabajo ha sido fuerte. Desde enero no hemos parado para llegar en buenas condiciones a esta Copa del Mundo, al Campeonato Panamericano en junio y a los Juegos Centroamericanos y del Caribe", explicó el argentino, quien también señaló que las últimas semanas han estado enfocadas en controles internos y ajustes técnicos con el objetivo de lograr una presentación sólida en Bulgaria.

La emoción del debut

Para Bourdet, esta competencia representa mucho más que un resultado deportivo. "Es mi primera Copa del Mundo y me siento un poco nervioso, pero motivado. Mi objetivo es foguearme y seguir aprendiendo, más allá de buscar una medalla", expresó el guatemalteco, quien es consciente del alto nivel competitivo que encontrará en Varna pero que aspira a clasificar a las finales y medirse ante los mejores del mundo en su debut en la élite internacional.

El calendario de competencia incluye los entrenamientos oficiales el 7 de mayo y la prueba de podio el 8, con las clasificaciones disputándose el 9 y 10 de mayo y las finales programadas para el 11 y 12 de mayo.

La Copa del Mundo de Varna marca el inicio del calendario internacional de Bourdet en 2026 y representa el primer gran examen de un año que también incluye el Campeonato Panamericano en junio y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde el gimnasta guatemalteco buscará repetir las actuaciones que lo han catapultado como una de las grandes promesas del deporte chapín a nivel internacional.