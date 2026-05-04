Deportivo Mixco clasifica a la Copa Centroamericana 2026: así logró su boleto al torneo regional

Deportivo Mixco escribió este fin de semana una página histórica al asegurar su clasificación a la Copa Centroamericana Concacaf 2026, torneo en el que participará por primera vez en su historia.

La clasificación de los Chicharroneros se dio gracias a una combinación de factores relacionados con el sistema de clasificación del certamen regional, que otorga cuatro cupos a equipos guatemaltecos basándose en los resultados de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 de la Liga Nacional. Antigua GFC y Municipal, campeón y subcampeón del Apertura 2025 respectivamente, ya tenían asegurados dos de esos cupos, mientras que los otros dos se definirán con los finalistas del Clausura 2026.

El camino de Mixco hacia la Copa Centroamericana se explica de la siguiente manera. Municipal ya tiene asegurado su boleto por haber sido subcampeón del Apertura 2025, lo que significa que si los Rojos llegan nuevamente a la final del Clausura 2026 se repetiría uno de los finalistas del torneo anterior. En ese escenario, el reglamento establece que el cupo se otorgaría al siguiente mejor posicionado en la tabla acumulada que no tenga boleto asegurado, y ese equipo es precisamente Deportivo Mixco, que cerró la fase regular como segundo en la tabla acumulada con 80 puntos, 44 en el Apertura 2025 y 36 en el Clausura 2026, por debajo de Municipal que acumuló 86 unidades.

La situación se resolvió definitivamente con el cruce de las semifinales del Clausura 2026, donde Mixco y Municipal se enfrentarán esta semana. Si Mixco avanza a la final, sellará su boleto directamente como finalista del torneo. Si es Municipal quien avanza, los Rojos llegarían nuevamente a la final, repitiendo su presencia del Apertura 2025, y el cupo disponible recaería automáticamente en Mixco por ser el equipo mejor posicionado en la tabla acumulada sin boleto asegurado. En cualquiera de los dos escenarios, la clasificación de los Chicharroneros a la Copa Centroamericana 2026 está garantizada.

Deportivo Mixco aseguró su clasificación a la Copa Centroamericana Concacaf 2026 tras vencer 2-0 a Cobán Imperial, torneo en el que participará por primera vez en su historia. (Foto Prensa Libre: Deportivo Mixco).



Una clasificación histórica para Mixco

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 arrancará en julio y reunirá a 20 clubes de toda la región centroamericana en cuatro grupos de cinco equipos, con los dos primeros de cada grupo avanzando a los cuartos de final. Entre los participantes confirmados están el tricampeón Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Club Olimpia y Motagua de Honduras y Luis Ángel Firpo y FAS de El Salvador, lo que convierte al torneo en el escenario más exigente en el que Mixco habrá participado a nivel de clubes en toda su historia.

El sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026 se realizará el martes 26 de mayo en Miami, Florida, a partir de las 6:00 PM, donde se conocerán los grupos y los rivales que enfrentará Mixco en su debut histórico en el certamen regional. Junto a los Chicharroneros, Guatemala estará representada también por Antigua GFC y Municipal, con el cuarto cupo aún por definirse entre Xelajú MC y Comunicaciones, que se enfrentarán esta semana en las semifinales del Clausura 2026 y cuyo finalista completará la representación chapina en la Copa Centroamericana.

El camino de Mixco hasta esta histórica clasificación estuvo marcado por una temporada sólida en la Liga Nacional. Los Chicharroneros cerraron la fase regular del Clausura 2026 como segundo equipo de la tabla con 36 puntos y avanzaron a las semifinales de la liguilla tras una de las remontadas más dramáticas de la competencia, al anotar dos goles en los últimos dos minutos ante Cobán Imperial para igualar la serie 2-2 en el global y avanzar por mejor posición en la tabla.