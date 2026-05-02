Mixco vence 2-0 a Cobán Imperial en los últimos minutos y avanza a las semifinales

En uno de los cierres más dramáticos de la liguilla del Clausura 2026, Mixco empató la serie ante Cobán Imperial con dos goles en los últimos dos minutos del partido de vuelta para igualar el global 2-2 y avanzar a las semifinales por mejor posición en la tabla del Clausura.

Los Chicharroneros de Fabricio Benítez parecían destinados a la eliminación cuando el marcador llegó al minuto 88 sin goles, pero José Ramón Bolaños anotó al 89 y Manuel Moreno cerró la remontada al 90 para desatar la locura en el Estadio Santo Domingo de Guzmán en uno de los finales más impactantes del torneo.

El partido de vuelta fue un monólogo de Mixco desde el inicio. Los Chicharroneros dominaron gran parte del encuentro con una propuesta ofensiva constante, generando ocasiones con Eliser Quiñones, Pozuelos y José Bolaños sin poder vencer al portero Tomás Casas, quien realizó varias intervenciones clave para mantener el marcador en 0-0.

La expulsión de Marcos Acosta al minuto 12 por una falta sobre Kennedy Rocha dejó a Cobán con diez hombres y abrió aún más el camino para Mixco, aunque los Príncipes Azules resistieron con orden defensivo durante casi todo el partido. La situación se complicó más para los Chicharroneros cuando Oscar González también fue expulsado al 80, dejando el partido igualado en inferioridad numérica.

Con el tiempo corriendo y la eliminación prácticamente consumada, Mixco encontró el gol en los últimos instantes. Bolaños marcó el 1-0 al minuto 89 y apenas un minuto después Manuel Moreno anotó el 2-0 para igualar el global a 2-2, activando el criterio de desempate que favorecía a los Chicharroneros por haber terminado mejor posicionados en la tabla del Clausura 2026. "Lo veníamos trabajando y gracias a Dios se nos dio, es un milagro", expresó Moreno tras el pitazo final, resumiendo en pocas palabras lo que sintió todo el estadio en uno de los cierres más dramáticos que ha vivido la liguilla del fútbol guatemalteco en los últimos años.

Una serie que parecía perdida

Mixco llegaba a este partido necesitando remontar el 0-2 del partido de ida en el José Ángel Rossi, un resultado que parecía casi insalvable para los Chicharroneros. Durante gran parte del encuentro el marcador no se movía y la clasificación de Cobán parecía encaminada, pero los dos goles en los minutos 89 y 90 cambiaron todo el panorama en cuestión de segundos en lo que fue uno de los momentos más emotivos de la liguilla del Clausura 2026.

En las semifinales, Mixco se medirá ante el ganador de la serie entre Comunicaciones y Antigua GFC, que también se disputa este sábado en el Estadio Cementos Progreso. Los Chicharroneros llegan a la siguiente fase con la euforia de una remontada histórica y con Nicolás Martínez, máximo goleador del torneo con 15 tantos, como su principal carta ofensiva para seguir avanzando en la búsqueda del título del Clausura 2026.