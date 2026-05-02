Municipal confirma rotura de tendón de Aquiles de José Carlos Martínez y queda fuera los próximos meses

Municipal recibió una de las peores noticias posibles en plena liguilla del Clausura 2026. El club confirmó a través de un parte médico oficial que el delantero José Carlos Martínez sufrió una rotura total del tendón de Aquiles de la pierna derecha durante el partido de ida de los cuartos de final ante Guastatoya, y que será intervenido quirúrgicamente este sábado a primera hora para iniciar cuanto antes su proceso de recuperación. La lesión se produjo en los primeros minutos del partido en el Estadio David Cordón Hichos, encendiendo de inmediato las alarmas en el banquillo escarlata.

El caso de Martínez se suma a una preocupante racha de lesiones de tendón de Aquiles en la Liga Nacional en las últimas semanas. El portero de Xelajú MC, Rubén Darío Silva, sufrió la misma lesión en la última jornada de la fase regular ante Cobán Imperial y estará fuera entre seis y ocho meses, convirtiéndose Martínez en el tercer caso de esta naturaleza en la Liga Nacional en un período muy corto de tiempo.

La rotura del tendón de Aquiles es una de las lesiones más complejas en el fútbol profesional y su recuperación suele extenderse entre seis y doce meses en atletas de alto rendimiento. Esto significa que José Carlos Martínez prácticamente se pierde lo que resta del Clausura 2026 y el inicio de la temporada 2026-2027, en un golpe muy sensible para Municipal que llega en el peor momento posible, justo cuando los Rojos de Mario Acevedo necesitan todos sus recursos disponibles para avanzar en la liguilla del certamen.

Una baja sensible

El parte médico de Municipal también informó sobre la situación de Yorman Baltazar, quien fue sometido a una intervención quirúrgica por una lesión crónica en el tendón rotuliano con anclaje y sutura del tendón. El club confirmó que la cirugía fue un éxito total, aunque el mediocampista también estará fuera de actividad durante varias semanas, sumando otro desafío para el cuerpo técnico en un momento clave del campeonato.

Pese al duro momento, Martínez se mostró positivo en sus redes sociales tras conocerse el diagnóstico. "Confío en que todo tiene un propósito y que cada paso me acerca a algo mejor. Es solo un nuevo comienzo", expresó el delantero, cuyo mensaje fue respondido con palabras de apoyo de varios compañeros de equipo y figuras de la Liga Nacional que le enviaron mensajes de fortaleza ante uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Municipal deberá afrontar la vuelta ante Guastatoya este domingo en El Trébol y, en caso de avanzar, el resto de la liguilla sin contar con uno de sus atacantes más importantes.