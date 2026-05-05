José Hernández, el guatemalteco detrás de Golden Tempo, hace historia en el Derby de Kentucky 2026

Guatemala tuvo un protagonista en la edición 152 del Derby de Kentucky celebrada este sábado 2 de mayo en el hipódromo Churchill Downs de Louisville, Kentucky. José Hernández, originario de Santa Rosa, es el groom del caballo Golden Tempo, el ejemplar que se llevó la victoria en la carrera más emblemática del mundo hípico bajo la conducción del jinete puertorriqueño José Luis Ortiz y bajo la preparación de Cherie DeVaux, quien se convirtió en la primera mujer entrenadora en ganar esta emblemática carrera. Hernández, quien trabaja en Estados Unidos como cuidador del caballo, se asegura de que el animal esté en su máxima salud y condición para competir al más alto nivel.

El trabajo de un groom es fundamental en las carreras de caballos aunque muchas veces pasa desapercibido para el público. Hernández es el encargado de garantizar la alimentación, el ejercicio, el cuidado veterinario y el bienestar general de Golden Tempo, una labor que exige dedicación y conocimiento profundo del animal y que es determinante para que el caballo pueda rendir al máximo en competencia.

Lo más emocionante de la carrera fue la remontada de Golden Tempo, que arrancó desde la parte trasera del pelotón y fue superando rivales uno a uno hasta cruzar primero la meta con un tiempo de 2 minutos, 2 segundos y 27 centésimas para la milla y un octavo, superando a Renegade por un pescuezo en uno de los finales más apasionantes de los últimos años en Churchill Downs.

Las cámaras del evento lo captaron rompiendo en llanto visiblemente emocionado cuando su caballo cruzó primero la meta en Churchill Downs. El guatemalteco no ocultó su orgullo y dedicó el logro a su tierra natal con un mensaje cargado de sentimiento. "Esto va para toda mi gente de Santa Rosa. Le echamos ganas aquí en Estados Unidos", expresó el santarroseño entre lágrimas, en un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de mensajes de admiración y cariño hacia el guatemalteco que trabaja en silencio detrás de uno de los caballos más importantes del mundo hípico actual.

Detrás de cada campeón… hay una historia que pocos ven 🏇❤️



Conversamos con José Hernández, groom guatemalteco, el hombre que está día a día junto a Golden Tempo, ganador del Kentucky Derby.



Lejos de su país, con sacrificio y trabajo silencioso, hoy es parte de la conquista… pic.twitter.com/Uh7uejt4EN — PASIÓN por la HÍPICA (@Pasionporlahip) May 2, 2026

Una carrera legendaria

El Derby de Kentucky es la primera de las tres carreras que conforman la Triple Corona del turf estadounidense y se celebra cada primer sábado de mayo en Churchill Downs desde 1875, cuando fue fundada por Meriwether Lewis Clark Jr. inspirado directamente en el prestigioso Epsom Derby de Inglaterra. La carrera cubre una distancia de una milla y un cuarto y ha sido denominada "Los dos minutos más emocionantes del deporte", una descripción que resume la intensidad de un evento que concentra la atención de los aficionados al mundo hípico en todo el planeta. Al caballo ganador se le coloca sobre el lomo una manta de rosas, tradición que le ha dado a la carrera su apodo de "La carrera de las rosas".

La edición 152 reunió a 20 potros de tres años con Golden Tempo imponiéndose con una potente arremetida en los tramos finales que dejó atrás al favorito Renegade en uno de los resultados más sorpresivos de los últimos años dado su precio de 23 a 1. La victoria también fue histórica por el papel de Cherie DeVaux como primera mujer entrenadora en ganar el Derby de Kentucky, en una jornada que tuvo varios protagonistas pero donde el guatemalteco José Hernández se robó el corazón de la afición chapina con su llanto de alegría al ver a su caballo cruzar primero la meta en Louisville.

Con su labor detrás de Golden Tempo, José Hernández demuestra que los guatemaltecos dejan huella en los escenarios más importantes del mundo no solo desde las canchas de fútbol o los cuadriláteros de boxeo sino también en disciplinas que exigen dedicación, amor por los animales y un trabajo diario que muchas veces no recibe el reconocimiento que merece. El santarroseño es hoy un motivo de orgullo para Guatemala y para toda su gente de Santa Rosa que lo celebra desde el otro lado del mundo.