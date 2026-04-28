Cheer Industry lleva a Guatemala al podio del porrismo mundial en la Copa ICU

Guatemala sigue escribiendo su historia en el porrismo competitivo internacional. El equipo Cheer Industry by CD Athletics, bajo la dirección del entrenador Mario Alegría, logró el tercer lugar en la Copa Internacional de Clubes ICU, disputada en Orlando, Florida, en lo que representa uno de los mejores resultados del país en la historia de esta disciplina. El resultado confirma la consolidación de Guatemala dentro del top 10 mundial del porrismo competitivo, uno de los deportes de mayor crecimiento a nivel global.

El porrismo competitivo se divide en siete niveles; los niveles 6 y 7, conocidos como Coed Elite y Coed Premier, son los de mayor exigencia y rendimiento. En estas categorías compiten los equipos más fuertes del planeta, y Guatemala ha logrado abrirse paso gracias al trabajo de Cheer Industry by CD Athletics, organización que representa al país desde el 2023 en escenarios internacionales como Costa Rica, Colombia y Estados Unidos. El equipo está conformado por 23 atletas mayores de 17 años, que entrenan durante todo el año para competir al más alto nivel internacional.

El evento de Orlando reúne tres de las competencias más importantes del porrismo mundial: el Campeonato Mundial de Selecciones Nacionales ICU, el Campeonato Mundial de Clubes y la Copa Internacional de Clubes ICU. En esta edición, Guatemala no solo logró el tercer lugar en la Copa ICU, sino que también terminó en el quinto lugar en el Mundial de Clubes y en el octavo en el Mundial de Naciones, una actuación colectiva que refleja el crecimiento sostenido del porrismo guatemalteco en los últimos años.

Trayectoria exitosa

Temporada 2026:

3° lugar en la Copa Internacional de Clubes ICU

5° lugar en el Mundial de Clubes

8° lugar en el Mundial de Naciones

Temporada 2024:

4° lugar en la clasificación general, a solo 0.7 puntos del podio

6° lugar en las finales del Mundial de Naciones

2° lugar en la Copa Internacional de Clubes ICU

A nivel regional:

Campeones del Campeonato Latinoamericano 2025 en Medellín, Colombia

Bicampeones Centroamericanos en 2024 y 2025 en Costa Rica

Un proyecto con visión de futuro

Más allá de los resultados en la pista de competencia, Cheer Industry apuesta por el desarrollo del porrismo en Guatemala desde las bases. La organización cuenta con el programa Cheer Industry Kids "Lady JAGS", donde niñas desde los 6 años comienzan su formación deportiva con miras a representar al país en competencias internacionales, construyendo las bases de las próximas generaciones que llevarán a Guatemala aún más lejos en este deporte.

El camino hacia la élite no ha sido sencillo. Cada atleta debe contar con visa estadounidense y cubrir sus propios gastos de participación, lo que convierte cada logro internacional en un esfuerzo colectivo que va más allá del rendimiento deportivo. Con el tercer lugar en la Copa ICU, Guatemala demuestra que el trabajo y la disciplina tienen recompensa en el escenario más exigente del porrismo mundial.