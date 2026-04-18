Karate guatemalteco logra clasificación perfecta con 13 boletos a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección de Karate de Guatemala completó una actuación impecable en el clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al asegurar las 13 plazas disponibles en todas las categorías en las que compitió. El torneo se disputó el 16 y 17 de abril en República Dominicana y los primeros siete lugares de cada categoría obtuvieron su boleto a los Juegos, que se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

El resultado confirma el trabajo del cuerpo técnico nacional conformado por José Juan de León y Guido Abdala, quienes tenían como objetivo principal clasificar a los atletas independientemente de la posición final en el torneo. "Se logró el primer paso hacia la verdadera meta. Veníamos trabajando fuerte, con entrenamientos exigentes, pero al final el esfuerzo dio sus frutos. Ahora vienen los Juegos y nos vamos a preparar para llegar en buen nivel", expresó Pedropablo De La Roca, uno de los clasificados.

Guatemala se confirma así como uno de los candidatos a competir ante las potencias de la región en Santo Domingo 2026, con una delegación completa en combate, kata individual y kata por equipos que refleja la solidez del karate guatemalteco en el circuito centroamericano y del Caribe.

Los clasificados a Santo Domingo

Selección de combate:

Fabiana Cevasco (-55 kg)

María Renee Wong (-61 kg)

Luisa Palencia (-68 kg)

Odalis López (+68 kg)

Pedropablo De La Roca (-60 kg)

Carlos Chacón (-67 kg)

Allan Maldonado (-75 kg)

Gerson Morales (-84 kg)

Brandon Ramírez (+84 kg).

Kata individual:

Fernando Calderón y Mariana Godoy.

Equipo de kata masculino:

Fernando Calderón, Diego Chacón y José Miguel Cárcamo.

Equipo de kata femenino:

Mariana Godoy, Daniela Solares y Luciana Cevasco.

Entre las actuaciones más destacadas del clasificatorio, María Renee Wong venció en su camino a Ana Herrera de México y Dionela Casares de Costa Rica para sellar su boleto, mientras que Luisa Fernanda Palencia superó a representantes de Venezuela y Cuba en su categoría. Pedropablo De La Roca, quien disputará sus terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe, superó rivales de El Salvador y Costa Rica para confirmar su clasificación, en lo que fue una actuación colectiva que deja al karate guatemalteco con la frente en alto de cara al gran evento regional del verano.